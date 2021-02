Tutto quello che c'è da sapere sulle mascherine: webinair gratuito con ComoLab

ComoLab divisione di Qualità e Logistica, laboratorio di analisi accreditato organizza in collaborazione con Area Iso e MTIC InterCert, un webinar gratuito dove si parlerà di produzione di mascherine e le relative certificazioni.



ComoLab, laboratorio accreditato per eseguire test su mascherine chirurgiche, con sede a Lurate Caccivio (CO), Area Iso società di consulenza per l'ottenimento del marchio CE, MTIC InterCert laboratorio e organismo notificato per le mascherine FFP.

Per sapere tutto sulle mascherine, come processi di produzioni, materiali utilizzati e iter di certificazione è possibile iscriversi tramite il seguente link: https://lnkd.in/gUbEmrk, il 3 febbraio 2021 dalle ore 16 alle ore 18.

