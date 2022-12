Ville d'Este incontra la Borgogna sul lago di Como

Nella magica cornice di Cernobbio continuano i festeggiamenti invernali per la 150esima stagione di Villa d’Este simbolo del Lago di Como e icona mondiale dell’ospitalità: un anniversario importante, che rappresenta anche un nuovo inizio. Con l’apertura straordinaria per le festività natalizie e Capodanno, per la seconda volta dal 1999, anno in cui si è celebrato l’arrivo del nuovo millennio, Villa d’Este ha organizzato numerosi appuntamenti per rendere omaggio alla bellezza, eleganza ed essenza del luogo, esaltati dalle decorazioni a tema e addobbi floreali curati da Vincenzo Dascanio, uno dei massimi esperti italiani di flower design.

Tra questi, continuano con successo le Wine Dinners a tema, dove icone della produzione vitivinicola italiana e mondiale incontrano la raffinatezza dell’alta cucina firmata dallo Chef Michele Zambanini. L’apice del programma sarà raggiunto giovedì 15 Dicembre con l’esclusiva cena Domaine de la Romanée-Conti, celeberrima tenuta in Borgogna, dalla storia affascinante. Tutto ebbe inizio nel 1451, quando i monaci del convento di St. Vivant decisero di cedere alla famiglia Croonembourg un piccolo pezzo di vigna, corrispondente all’odierno Cros de Clou. Diverse proprietà si alternarono poi alla guida della cantina nei secoli successivi. Dal 2008, si procede solamente con metodi biodinamici, che non superano mai i 18 ettolitri. I vini vengono prodotti sotto lo sguardo severo e attento dell’enologo Bernard Noblet, figlio d’arte di André, enologo anche lui a Romanée Conti. In degustazione: Romanée-Conti, La Tâche, Richebourg, Romanée-Saint-Vivant, Grands Échézeaux, Échézeaux, Corton, Montrache.

In abbinamento e per esaltare le etichette protagoniste della serata, lo Chef Zambanini ha creato un percorso gastronomico di sei portate. Polpettina di agnello croccante, scorzonera, animella "limone e capperi", Angus al vino speziato, crudo di porcini e truciolo di foie gras gli antipasti, per poi passare a un Raviolo di quaglia, robiola di Roccaverano e tartufo nero pregiato e Risotto Acquerello "7 anni", burro da affioramento e tartufo d'Alba. Come secondo, Anatra laccata, cime di rapa e pepe selvatico, per poi concludere con Sigaro di cioccolato Ruby e ribes nero con crumble affumicato. Armonia ed eccellenza il fil rouge che lega questi eventi: a partire dall’unicità del contesto di Villa d’Este e del Lago di Como.