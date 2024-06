Non lontano da Como ci sarà il villaggio della birra con sabbia, sdraio e ombrelloni: la grande festa

Arriva la Misinto Bierfest, la grande festa dedicata alla birra della Brianza che quest'anno celebra la 27esima edizione. In Brianza, a circa 20 chilometri da Como e al confine con Rovellasca e Rovello Porro, torna il Festival con grandi novità.

Sarà un vero e proprio Villaggio della birra con tanto di sabbia, sdraio e ombrelloni. All'interno del Mönchshof Stadl di via Marconi a luglio si potrà vivere una festa lunga tre weekend dove il tendone tradizionale in stile bavarese lascerà spazio anche a una vera e propria spiaggia pensata, in particolare, per il momento dell'aperitivo. A piedi scalzi nella sabbia, rilassati sulle sdraio e all'ombra degli ombrelloni, sarà infatti possibile degustare dell'ottima birra ghiacciata fin dalle prime ore della sera.

La tradizionale festa, organizzata da Gam E20, riunisce ogni anno oltre 55mila persone che si danno appuntamento al Mönchshof Stadl, area feste di 2500 metri quadrati capace di accogliere oltre 2mila persone. Oltre al nuovo allestimento, la Misinto Bierfest durerà di più. Sarà possibile vivere la festa per i primi tre weekend di luglio. La Bierfest sarà aperta dal giovedì alla domenica mentre durante la settimana sarà chiusa per consentire ai volontari di concentrare gli sforzi organizzativi per i weekend. L'apertura della botte è prevista per giovedì 4 luglio. La prima settimana cancelli aperti dal 4 al 7 luglio, la seconda settimana da giovedì 11 a domenica 14 luglio e la terza dal 18 al 20 luglio (da giovedì a sabato).

Anche nell'edizione 2024 della Misinto Bierfest gli organizzatori hanno voluto dare un segnale di attenzione al bere consapevole. Tra le birre disponibili anche un prodotto analcolico di qualità: "La Birra dell'Autista", per divertirsi e viaggiare senza pensieri.