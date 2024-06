“Villa d’Este Style, sul lago di Como torna Vintage Yachting

Indirizzo non disponibile

Uno dei più prestigiosi appuntamenti dedicati all’affascinante mondo dei motoscafi d’epoca e classici, dove stile, eleganza e tradizione sono protagonisti.

Dopo il successo della quarta edizione del 2023, “Villa d’Este Style – Vintage Yachting” torna nel 2024 per celebrare il meglio dell’antica tradizione nautica, coniugando savoir-faire e lifestyle durante un evento caratterizzato da una forte connotazione culturale, grazie anche alla collaborazione con ASDEC (Associazione Scafi d’Epoca e Classici – Registro Storico Nautico), nata per preservare e divulgare l’interesse per questo tipo di imbarcazioni.

La stessa Villa d’Este possiede la “Vaporina Cranchi” (una tipica imbarcazione di legno del 1960), la “Abbate Villa d’Este Super” (del 1961) e una “Lucia” (la tradizionale imbarcazione del Lago di Como, costruita dal “Cantiere Ernesto Riva” di Laglio nel 1971). Queste barche uniche e speciali sono anche incluse nel Registro Nautico Storico ASDEC.

Villa d’Este Style Vintage Yachting si conferma un appuntamento imperdibile per far vivere un’esperienza unica offrendo la possibilità di godere della suggestiva cornice di Villa D’Este e allo stesso tempo di essere protagonisti con dei capolavori d’arte cantieristici del Novecento.