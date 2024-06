Sul Lago di Como torna Villa d’Este Style: il programma

Villa d’Este e il Lago di Como celebrano l’ospitalità di alto livello e la tradizione nautica in un esclusivo incontro dedicato agli scafi d’epoca e classici in occasione di un nuovo appuntamento firmato Villa d’Este Style, domenica 21 luglio 2024.

Villa d’Este si riconferma come una delle principali destinazioni del Lago di Como per i proprietari di motoscafi in legno d'epoca. Giunto alla sua quinta edizione, il “Villa d’Este Style - Vintage Yachting” è ormai un evento imperdibile della stagione, che unisce eleganza e stile di vita, un luogo da favola e i motoscafi più belli mai realizzati. Un momento esclusivo per celebrare la grande tradizione nautica e ammirare i preziosi runabout d’epoca, molti dei quali realizzati a mano con legni pregiati sulle rive di questo lago, affascinando appassionati da tutto il mondo.

Come ogni anno, per vivere un’esperienza unica a bordo di motoscafi senza tempo, l’anima culturale e storica dell’evento è affidata alla collaborazione con ASDEC (Associazione Scafi d’Epoca e Classici - Registro Storico Nautico), il cui scopo istituzionale è preservare e tramandare l’interesse per queste imbarcazioni alle nuove generazioni, insieme al Museo della Barca Lariana che custodisce una delle più importanti collezioni nautiche mondiali. “Villa d’Este Style - Vintage Yachting” offre un’opportunità unica per vivere un’esperienza di navigazione esclusiva nella splendida cornice di Villa d’Este.

Il programma di domenica 21 luglio

Mattina: Le barche partecipanti navigano verso Cernobbio

Ore 11.00 – 12.00: Arrivo a Villa d’Este, foto di gruppo e ormeggio

Ore 13.00: Pranzo presso il ristorante Grill di Villa d’Este

Ore 16.00: Fine della manifestazione

Il Villa d’Este Style Vintage Yachting è un'esperienza esclusiva e indimenticabile, aperta anche agli ospiti non residenti in Hotel, con posti limitati, maggiori informazioni e prenotazioni sul sito internet o chiamando l’Hotel.