Cernobbio, Villa Bernasconi aperta sino alle 22 per Faenza

In occasione di Parolario e della Museum Week 2023

Apertura straordinaria tutti i giorni fino alle ore 22. Visita al museo, alle mostre “Plinio Effetto Serra. Artwork by Vanni Cuoghi” e “Gioielli delle Belle Époque” e un ricco programma di appuntamenti speciali. Da non perdere il Photoboot del Cavaliere per una foto ricordo con gli amici. Durante la settimana di apertura straordinaria, il museo casa di Villa Bernasconi proseguirà le sue attività ordinarie, come i corsi d’arpa, gli incontri con l’autore dell’Auser Basso Lario e l’intervento di restauro sui soffitti della Stanza delle Bernasconi, ma ospiterà anche una serie di ulteriori iniziative artistiche e d’intrattenimento per incrementare la raccolta di fondi.



Programma (in continuo aggiornamento)

Lunedì 5 giugno #AmbienteMW

ore 16:30 “A tu per tu…con l’autore“. Marco Grassi presenta il romanzo “La nostra energia”. A cura di Auser Basso Lario

ore 20:00 “Visita con il curatore“. Visita guidata alla mostra “Plinio Effetto Serra” con Aldo Premoli

ore 20-22 Fabio Borghetti dj presenta: “DJORAMA Scenari immaginari e paesaggi sonori tra musica, natura e arte”



Martedì 6 giugno #Web3MW

ore 15-18 “Jukebox musicale” con il pianista Sergio Guatterini

ore 16 “Arpe in villa” animazione musicale con Daniela Morittu e le allieve del corso d’arpa celtica



Mercoledì 7 giugno #CiboMW

ore 15:30-16:30 “Prove aperte” della classe di pianoforte della prof.ssa Antonietta Loffredo, Scuola secondaria Don Umberto Marmori

dalle ore 17:30 “Parolario. Noi e Plinio“. In giardino



Giovedì 8 giugno #OceaniMW

dalle ore 18 “Parolario. Noi e Plinio“. In giardino

ore 20:30 “Monica e i suoi amici: Giuseppe, Federico e Francesco” brani di F.J. Haydn, F. Chopin e F. Liszt eseguiti dalla pianista Monica Zhang (in collaborazione con Fondazione La Società dei Concerti)



Venerdì 9 giugno #iaMW

ore 15:00 “Il filo d’oro che avvolge Villa Bernasconi. La seta raccontata dalle decorazioni della villa”, chiacchierata con Monica Neroni. Tutti i bambini sono invitati!

dalle ore 17:00 “Parolario. Noi e Plinio“. In giardino



Sabato 10 giugno #PatrimonioMW e Art Nouveau Day

ore 10:30 “Cacciatori botanici” con l’ambasciatrice del verde Giorgia Acquaviva

dalle ore 11:00 “Parolario. Noi e Plinio“. In giardino

ore 15:00 “Chiacchiere con la restauratrice“. Angela Cal presenta i primi risultati del restauro dei soffitti della Stanza delle Bernasconi. In occasione dell’Art Nouveau Day

ore 21:00 “Dopocena con l’artista“. Vanni Cuoghi “Plinio Effetto Serra”



Domenica 11 giugno #SoleMW

dalle ore 11:00 “Parolario. Noi e Plinio“. In giardino

ore 15:00 “Visita con il curatore“. Visita guidata alla mostra “Plinio Effetto Serra” con Aldo Premoli

ore 18:00 “Lupus in tabula“. Con l’attore Pietro Cerchiello. Prenotazione obbligatoria QUI



Biglietto unico 10 €

Il ricavato sarà interamente destinato al restauro di un pezzo della collezione e dell’archivio del Museo della Ceramica Gatti 1928 di Faenza colpito dalla recente alluvione in Emilia Romagna.

Il Comune di Cernobbio, che è stato alluvionato nell’estate 2021 insieme ad altre località del Lago di Como, memore della solidarietà e degli aiuti che ha avuto, come già in altre occasioni, è impegnato nel ricambiare il sostegno ricevuto.

Davide Seradei, titolare dell’azienda, nel ringraziare l’amministrazione comunale di Cernobbio ha preso l’impegno di ricambiare la cortesia condividendo un progetto futuro presso Villa Bernasconi.

Orari:

lunedì, venerdì, sabato e domenica 10:00 – 22:00

martedì, mercoledì, giovedì 14:00 – 22:00