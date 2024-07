Vibrazioni sul lago, in piazza Cavour con Kotoji Taiko,

Alle ore 20.00 in Piazza Cavour spazio alla musica tradizionale giapponese per Vibrazioni sul lago, con Kotoji Taiko. L'evento fa parte degli Intorno del Festival Como Città della Musica.

Kotoji è il nome del gruppo di Taiko fondato da Takeshi Demise, allievo di Koji Nakamura, che ha scelto questo nome, i cui ideogrammi significano letteralmente “La via del suono del Taiko”, ispirandosi alla ricerca di un suono più puro, in armonia con il sentire tradizionale giapponese. La parola taiko, composta dagli ideogrammi ? “grosso(tai)” e ? “tamburo(ko)”, indica tutti i tipi di strumenti musicali membranofoni giapponesi. Nella tradizione giapponese il taiko ha un’importanza che va molto al di là della sua natura di strumento musicale: la sua voce potente e simile al tuono è in grado di giungere fin sopra alle nuvole, alla dimora dei kami, le divinità.

In caso di maltempo, l’evento si terrà al Teatro Sociale.