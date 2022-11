Verde Natale a Como, tutto il programma dell'edizione 2022

Dal 3 al 24 dicembre torna, per la seconda edizione, l’iniziativa Verde Natale: promossa da Fondazione Alessandro Volta con il patrocinio del Comune di Como vedrà protagonisti oltre 100 artisti e numerose collaborazioni con realtà e progetti. Dopo la prima edizione, che si è tenuta nel 2020 e che ha visto oltre trecento esibizioni in quattro giornate, distribuite in otto differenti luoghi, anche quest’anno l’iniziativa proporrà un vasto calendario di eventi itineranti e diffusi nella città di Como e in periferia, soprattutto di tipo culturale e scientifico ma anche di intrattenimento, concentrati nella fascia oraria dalle 15 alle 18.

L’obiettivo è quello di immergere la Città di Como e i suoi cittadini in una avvolgente e lieve atmosfera natalizia, all'insegna della sostenibilità, delle buone pratiche e della tradizione. Grazie alla collaborazione e alla sinergia con importanti realtà del territorio, le famiglie saranno coinvolte in numerose iniziative sostenibili per sensibilizzare ad una cultura basata sul rispetto dell’ambiente e attenta alla salvaguardia della natura. I luoghi in cui si terranno le iniziative saranno popolati da elfi in bicicletta, Babbi Natale giocolieri e bande cittadine che animeranno le vie e coinvolgeranno i bambini e il pubblico.

L’iniziativa si articolerà in azioni verdi (10 regali alla Natura 10 regali alla natura – Verdenatale, Risparmia Energia Risparmia energia – Verdenatale, Vestiti Green Vestiti Green – Verdenatale), iniziative (Verde Energia, Verde Lago, Verde Vestirsi, Verde Far Bene, Verde Regalo, Verde Tradizione, Verde Libri, Verde Città, Verde Clima) e spettacoli.

Il programma

VERDE vestirsi

3 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 - Sala Bianca, Teatro Sociale

La moda sostenibile passa attraverso gli acquisti consapevoli

Conferenza di lancio della campagna di sensibilizzazione “Changemakers for Como UNESCO Creative City”

In collaborazione con Como Città Creativa UNESCO e Associazione Giovani per l’UNESCO (AIGU)

Prenotazione obbligatoria

“Changemakers for Como UNESCO Creative City” è una strategia partecipativa di comunicazione e corretta informazione che prevede diverse fasi e il coinvolgimento di diversi destinatari e attori del territorio. Le riflessioni proposte durante l’evento di lancio intendono accompagnare il cittadino come consumatore a ragionare sul significato della propria azione a beneficio del pianeta, delle future generazioni ed anche del commercio e dell’industria. Ogni capo di abbigliamento selezionato con cura è il riflesso di un cambio di passo verso la cultura sostenibile. Parteciperanno alcuni ospiti quali: la giornalista Giulia Crivelli del Sole 24 ore, il filosofo Stefano Zecchi, la design Silvia Valli, Luciano Monti della LUISS, Simona Roveda di Lifegate, Francesca Villa di Giovani Unesco e Costanza Ferrarini focal point Como Città creativa Unesco. Loro saranno i primi firmatari di “riflessioni” per gli Acquisti Consapevoli dedicati alla moda sostenibile.

Sabato 10 dicembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Sabato 17 dicembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Venerdì 23 dicembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Spazio Informagiovani

Via Natta, 16, 22100 Como CO

In collaborazione con Como Città Creativa UNESCO, Museo della Seta, Associazione Ex Allievi del Setificio e Mondovisione

Nel contesto della nomina di Como a Città Creativa UNESCO per la moda sostenibile, gli studenti del Setificio portano all’attenzione dei consumatori l’attuale concetto di “Slow Fashion”. Attraverso un laboratorio vengono illustrate sei importanti azioni che ciascuno di noi può applicare nella vita quotidiana con riferimento al proprio guardaroba e con un importante impatto sull’ambiente. Dettagli Verde vestirsi – Verdenatale

VERDE energia

Domenica 4 dicembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Domenica 11 dicembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Domenica 18 dicembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Tempio Voltiano

Viale Guglielmo Marconi, 1, 22100 Como CO

In collaborazione con Proteus Como e Mondovisione

Nel tempio dedicato ad Alessandro Volta, scienziato comasco precursore della sostenibilità, Proteus Como dà vita a tre appuntamenti pomeridiani dedicati alle famiglie. Da un lato il progetto Green Re-Lake e il decalogo promosso da ENEA al fine di veicolare ai cittadini le buone pratiche per il risparmio energetico domestico, dall’altro Lab Energia, un vero e proprio laboratorio accompagnato da un “green contest” per i più piccoli. Dettagli su Verde energia – Verdenatale

VERDE regalo

17 e 23 dicembre dalle 15 alle 18 - Biblioteca di Como

Fai un regalo alla natura

Quattro pomeriggi pensati per intrattenere le famiglie durante le festività lungo le vie dello shopping natalizio.

In collaborazione con Legambiente, Luminanda e Mondovisione

I quattro pomeriggi sono dedicati ai racconti verdi: da un lato il decalogo dei “Dieci regali alla natura” che, grazie a Legambiente, propone una guida di dieci azioni da compiere al fine di rispettare l’ambiente e la natura che ci circonda; dall’altro la narrazione a cura di Luminanda dal titolo “Fragolina Salvamondo e Noce – Nuove storie dedicate al pianeta” che trasporterà i bambini in un mondo fiabesco suscitando alcune importanti riflessioni sul rispetto dell’ambiente.

VERDE parola

16 dicembre ore 17 e 18 dicembre ore 16 - Libreria del Ragionier Bianchi Como, via Carloni 80

PAROLARIO JUNIOR “Lavorare con le parole”

In collaborazione con Associazione culturale Parolario e Libreria del Ragionier BianchiCon la moderazione di Maddalena Tarrant

L’Associazione culturale Parolario promuove nell'ambito di Verde Natale, come anteprima del festival Parolario Junior 2023, due incontri con l’obiettivo di seminare l’entusiasmo e la voglia di leggere e di sperimentare nei bambini e nei ragazzi, di diventare occasione di scambio reciproco, di diffondere la passione per la lettura nei ragazzi, stimolare la loro curiosità e amplificare gli orizzonti della loro fantasia. Entrambi gli incontri saranno introdotti e presentati da Maddalena Tarrant che ha 12 anni e frequenta la seconda media presso la Scuola Maria Montessori di Como.

Il primo incontro si terrà il 16 dicembre alle ore 17.00 con Olivia Corio, autrice del libro “Greentosi” - Alla scoperta di segreti, storie e leggende di Como con la guida green che ogni piccolo esploratore dovrebbe avere (ed. Dominioni) e con Denise Pelleriti illustratrice del libro.

Il secondo incontro sarà domenica 18 dicembre, alle 16, con Bimba Landmann autrice e illustratrice di “L’erbario dei miei sogni” (Camelozampa). I sogni germogliano dentro di noi come semi. Dalle visioni notturne si accendono desideri da coltivare con cura, pazienza e dedizione, finché arriva il momento della loro fioritura: quando sono pronti per cambiare il mondo. Bimba Landmann terrà anche un laboratorio.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria a: libreriaragionierbianchi@gmail.com

VERDE far bene

Buone pratiche da esempio per tutti i cittadini

Domenica 11 dicembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Domenica 18 dicembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Sabato 24 dicembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Portici del Broletto di Como

In collaborazione con Mondovisione

Il progetto Lake Como Green è presente nello spazio sotto ai portici del Broletto di Como con una postazione tecnologica che grazie all’uso di una cyclette alimenterà uno schermo su cui viene trasmesso il racconto delle prime buone pratiche scoperte sul territorio tra Como e Lecco: un hotel a impatto zero, eventi culturali immersi nella bellezza della natura, spettacolari fontane di luce e tante altre storie da scoprire. Basta pedalare.

Lake Como Green è un progetto nato dal PIC e che vede attivi sul territorio Legambiente Lombardia, l’associazione di educazione ambientale Proteus, la cooperativa di eventi Mondovisione con la collaborazione della Camera di Commercio Como-Lecco. https://verdenatale.it/verde-far-bene/

VERDE tradizione

11 dicembre 14.30 - 17.30, Pzz. del Tricolore - Albate

TI RACCONTO UNA PROVINCIA. NARRAZIONI ITINERANTI SU BUS TEATRO

Una produzione PIC e Mondovisione

“Natale di una volta: doni, promesse, cibo e canzoni del territorio”; quando l’essenziale coincideva con un basso impatto (in collaborazione con Gruppo Popolare La Martesana)

Mestieri del territorio: dalla fatica della terra alla leggerezza della seta (in collaborazione con ass. Charturium)

Laboratori di teatro e giocoleria green: divertimento per tutte le età a basso impatto (a cura di Teatro Comunale San Teodoro)



VERDE lago

Martedì 20 dicembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Mercoledì 21 dicembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Battello “Bisbino”, Viale lungo Lario Trieste 62

GREEN RE-LAKE

Proteus Como promuove il progetto Green Re-Lake, un’iniziativa all’insegna della sostenibilità che vede come protagonista proprio il nostro lago. La proposta consiste nel ripristinare e portare alla massima complessita? ecosistemica possibile due aree sommerse litorali del lago, come interventi pilota di interventi a scala estesa a tutto il bacino lariano.

Martedì 20 e mercoledì 21 dicembre Proteus Como si troverà sul Battello "Bisbino", attraccato di fronte alla funicolare di Como, per mostrare i fondali del lago e il progetto Green Re-Lake attraverso una telecamera in diretta immersa nel lago. https://verdenatale.it/verde-lago/

VERDE città

WeRoof - WeClean

Sabato 17 dicembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 16.30

In collaborazione con WeRoof e Mondovisione

WeRoof è un’associazione non-profit giovanile del Comune di Como che si occupa del territorio e più nello specifico della sua tutela e scoperta tramite l’organizzazione di vari eventi, tra cui WeClean, WeHike e WeSunset. Nell’ambito WeClean i volontari dell’associazione organizzano mattinate di pulizia di alcune parti della città di Como e della sua periferia al fine di restituire ai cittadini una città pulita e sostenibile. In questa occasione WeRoof si occuperà di pulire gli spazi adiacenti Viale Varese e Viale Lecco. https://verdenatale.it/verde-citta/

VERDE clima

Giovedì 15 dicembre 2022 alle ore 21.00 cinema Astra

La Donna Elettrica

Una commedia-thriller di Benedikt Erlingsson (Islanda, 2018, 100 minuti)

In collaborazione con Cinema Astra, Fuorifuoco ed Ecofficine

Ingresso unico: 4,00€

Cambiamenti Climatici e sensibilizzazione: come comunicare la crisi climatica? Il giornalismo scientifico è sufficiente? Come “convincere” oggi gli scettici? Ne parliamo con Ecofficine e FuoriFuoco. Brindisi alla fine della proiezione.

Halla è una donna single di circa cinquant’anni che dirige un piccolo coro nella verde ed educata Islanda. La sua esistenza quotidiana nasconde un segreto: Halla è infatti anche l’ecoterrorista a cui il governo e la stampa danno la caccia da mesi. Stanca dell’inazione generale, decide di agire da sola contro chi attacca la sua splendida terra. E punta in alto, letteralmente, scagliando le sue frecce contro l’industria nazionale per cercare di fare breccia nelle coscienze di politici e conterranei. Ma cosa è lecito fare per tentare di salvare il Pianeta? https://verdenatale.it/verde-clima/

INTRATTENIMENTO

3-24 dicembre in città

Gli Elfi a bordo delle loro biciclette percorreranno le strade del centro citta? e incontreranno i bambini e le famiglie per intrattenerli e condurli alle attività culturali; I Babbi Natale giocolieri metteranno in scena giocolerie con rifiuti, sensibilizzando sul tema del riciclo e invitando i bambini a partecipare alle varie attività;

le Christmas City Bands - gruppi musicali locali - si troveranno in corrispondenza dei vari luoghi di svolgimento dell'iniziativa per attrarre i piccoli e le loro famiglie all'approfondimento dei vari contenuti proposti. I piccoli cantori di Natale, gli elfi.

Le band

Le Christmas City Bands

I musicisti delle bande cittadini si ritrovano in piccoli gruppi nel centro della città e, camminando tra una via e l’altra, fanno risuonare le strade con i canti e le musiche tipiche della tradizione natalizia, portando il calore del Natale sin dentro le case dei cittadini.

I Frega Musun

I Frega Musun sono musicisti di incredibile bravura conosciuti per il loro strumento speciale: il flauto di pan, uno strumento antico della tradizione grazie al quale riescono ad eseguire brani da un vasto repertorio riportandoci nella magica atmosfera del Natale, della rinascita e della speranza.

I cori

10 dicembre - Coro Vociferando

Il repertorio è formato da canzoni pop, italiane ed internazionali arrangiate per formazione corale. Da ormai svariati anni il Coro si esibisce per varie realtà del territorio, portando musica e buonumore nelle strutture ospitanti. Coro misto a 3 voci. Dimensione: 15-20 Elementi.

11 dicembre - Coro Eufonicamente

con Cantù Pop Choir e Brianza Pop Choir

Eufonicamente è un progetto che nasce dalla passione per il canto corale pop.

Cori misti a 3 voci. Dimensione: 20 Elementi (Cantù), 18 Elementi (Bovisio).

18 dicembre Coro Note di Colore

E’ un coro femminile nato all’interno della scuola Le Stanze della Musica di Saronno, ed è formato da appassionate di canto moderno che dal 2019 costruiscono un repertorio pop, italiano ed internazionale a 3 voci pari.

I Babbi Natale giocolieri

Non possono mancare i Babbi Natale, questa volta vestiti di verde, a ricordarci l’importanza del nostro Pianeta e ad essere i primi a dare il buon esempio girando per la città a bordo di monopattini, lanciando un importante messaggio di salvaguardia dell’ambiente a tutte le generazioni.

Inoltre, sparsi per la città saranno presenti alcuni personaggi natalizi che, attraverso giochi e spettacoli, coinvolgeranno i bambini e le famiglie portandoli a fruire i contenuti scientifici e culturali.

Infine, ogni postazione nella quale si svolgono attività culturali, sarà presente una bicicletta a disposizione degli spettatori: pedalando si potrà caricare il proprio cellulare, proiettare un video o illuminare un albero di natale.

Per maggiori informazioni: www.verdenatale.it