Il magico veglione di Varenna

Grande successo per il veglione di Capodanno organizzato dal Comune di Varenna in piazza San Giorgio, in uno dei più bei borghi di tutto il Lago di Como. Moltissime persone di tutte le età hanno potuto attendere lo scoccare della mezzanotte accompagnati dalla musica di dj Barria. E, durante i festeggiamenti, la sorpresa di una proposta di matrimonio tra due turisti irlandesi: un buon auspicio che permetta di guardare al futuro di questo 2023 con occhi ricolmi di gioia e di speranza.