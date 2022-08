Lac De Com Van Meeting: auto, van e moto americane sulle strade del lago di Como

Van, moto e macchine americane partiranno venerdì 2 settembre da Bellagio sul Lago di Como e sfileranno in varie tappe On The Road fino a domenica 4 Settembre con esposizione dei mezzi all'interno del Parco Movieland sul Lago di Garda, attraversando 4 laghi, 6 province e facendo tappa in diversi Comuni dove sono organizzate delle attività (caccia al tesoro sul lago di Como, esposizione nel centro e visita al museo dell'automobile di Breno, sosta sul lungolago a Lovere etc). L'evento è alla terza edizione e sin dalla prima si è dimostrato come un riferimento nel settore, con risonanza mediatica a livello mondiale e partecipazione da tutta europa. Una vera occasione per gli appassionati del genere, che sono tanti, e per chi i curiosi è possibile anche solo andare a vedere i mezzi in una delle tappe programmate e chi contatterà l'organizzazione potrà cenare o pranzare al costo speciale previsto per i partecipanti. Ecco la locandina con il programma completo. Per informazioni e iscrizioni matte.galli.78@gmail.com. Pagina Facebook ufficiale a questo link.