La Valle Olona in bicicletta: escursioni gratuite tra i parchi

Lungo il fiume Olona si possono incontrare tesori storici, artistici e naturalistici: il modo migliore per conoscere e assaporare questi luoghi è attraverso percorsi lenti, alla portata di tutti, seguendo la ciclopedonale e le strade dei paesi cresciuti lungo questo importante fiume. Per farlo, il Parco Pineta propone in collaborazione con Archeologistics, impresa sociale impegnata nella promozione dei beni culturali della provincia di Varese, un programma composto da otto escursioni, arrivato alla sua seconda edizione.

“L’Olona in biciletta. Tante storie, senza fretta” è un programma di escursioni in bicicletta che si svolgerà tra giugno e ottobre e vi accompagnerà in appuntamenti sia mattutini sia serali, per andare incontro alla necessità di tutti e per evitare i momenti più caldi delle giornate estive. Partiremo domenica 30 giugno alle ore 14.30 per un percorso nella storia del Seminario Arcivescovile di Venegono Inferiore e dell’Osservatorio del Centro Didattico Scientifico, nel cuore del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate.

Il secondo appuntamento sarà domenica 14 luglio alle ore 14.30 e sarà dedicato ad un’escursione più boschiva e naturalistica: lungo il sentiero 846 ci sposteremo da Beregazzo con Figliaro per raggiungere il panoramico santuario di San Mamette ad Oltrona San Mamette. Durante la visita si incontrerà anche lo stagno della Ca' Bianca, area umida di grande valore ecologico, faunistico e floristico.

Le biciclettate seguiranno tutto il decorso del fiume, passando tra i mulini, le ville e le chiese che raccontano una e più storie lunghe secoli: la Chiesa di San Vittore a Oggiona, per conoscere le recenti ricerche archeologiche, il borgo rinascimentale di Castiglione Olona, il Mulino Bosetti a Fagnano Olona sono alcuni dei luoghi da visitare proposti nel programma. Nel corso degli appuntamenti ci sarà la possibilità anche di conoscere alcune realtà locali e partecipare a feste di paese, come la Festa del Bosco del Rugareto, nel settembre 2024.

Per chi non avesse una bicicletta, Archeologistics mette a disposizione un servizio di noleggio di e-bike al Monastero di Torba:

Tutte le visite guidate sono gratuite grazie al finanziamento del Parco Pineta e dei parchi Insubria-Olona. È necessario iscriversi tramite il modulo che potete trovare al link.