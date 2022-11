Gita fuori porta, a caccia di tramonti sul lago in kayak: come in un quadro di Monet

Una gita fuori porta sul lago di Annone che merita davvero, soprattutto per chi ama la natura e la fotografia. Un unico appuntamento per domani, sabato 19 novembre presso il Campo dei Fiori di Galbiate, nel Lecchese (qui la pagina ufficiale).

I tramonti dal campo sono spettacolari! Provate ad immaginare di trovarvi immersi in questi colori in mezzo al lago. L'evento unico nel suo genere è stato organizzato per domani sabato 19 novembre. Alle 15.30 ci si ritrova al Campo dei Fiori. Dopo un briefing verrà condegnato il materiale ovvero il kayak, il giubbetto salvagente, un portacellulare e per chi la volesse anche la muta. Alle 16 parte l'escursione di gruppo con rientro alle 17.30 al Campo dei Fiori. I Kayak sono singoli o doppi e il fondo, data la stagione, è stato chiuso per non far entrare l'acqua.

Per info e iscrizioni: 334.7547620

sflow@sflowoutdoor.com

Come arrivare

Per chi arriva da Como o da Erba: sulla SP51 prendere l'uscita Monte Barro in direzione Oggiono, da Erba uscita di Civate. Qui le indicazioni con Google Maps