Alla scoperta del Ceresio, i tour della Navigazione

La Società Navigazione Lago di Lugano, in collaborazione con l'Autorità di Bacino Lacuale del Ceresio, Piano e Ghirla, presenta un nuovo calendario di appuntamenti per esplorare le meraviglie del Lago Ceresio. Dal 30 giugno al 1° settembre, ogni domenica, il Porlezza Tour ritorna per offrire ai turisti un viaggio immersivo lungo le coste e le bellezze naturali del lago.

Il Porlezza Tour è pensato per chi desidera scoprire le meraviglie del lago da una prospettiva privilegiata: direttamente dall'acqua. Ogni domenica, una serie di corse permetterà ai passeggeri di godere di panorami mozzafiato e di fare tappa nei punti più suggestivi del lago.

"La collaborazione con l'Autorità di Bacino del Ceresio ci consente di offrire un servizio di qualità che valorizza il nostro splendido territorio. – commentano dalla Società Navigazione Lugano di Lugano - Il Porlezza Tour è un'iniziativa pensata per residenti e turisti, che avranno l'opportunità di vivere il Lago Ceresio in modo completamente nuovo."

Da annotare due appuntamenti, il 4 agosto la Passeggiata Gastronomica organizzata dalla Pro Loco di Claino con Osteno, in quell’occasione sarà effettuato un servizio speciale per accompagnare i turisti, mentre il 15 agosto sono previste le corse per il Ferragosto sul Lago Smeraldo.

“Il Porlezza Tour è senza dubbio un'attrazione imperdibile per chi sceglie il Lago Ceresio come destinazione per le vacanze. – conclude Giovanni Bernasconi, Vice Presidente dell’Autorità di Bacino Lacuale del Ceresio, Piano e Ghirla - Si tratta di vivere un viaggio sul Lago Smeraldo con una prospettiva completamente nuova: il lago visto dal lago. Durante questo tour, i visitatori potranno scoprire luoghi affascinanti e ammirare spiagge raggiungibili solo in barca o in battello, offrendo un'esperienza unica e indimenticabile”.

Dettagli del Porlezza Tour

Quando: ogni domenica dal 30 giugno al 1° settembre 2024

Corse speciali: 4 agosto, per la Passeggiata Gastronomica e 15 agosto per Ferragosto

Partenze: Varie corse giornaliere

Costo dei biglietti: 20 Frs. per gli adulti e 10 Frs. per i bambini, 5 Frs. per i residenti nei Comuni di Claino con Osteno, Valsolda, Porlezza