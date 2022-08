Torna il magico campo delle zucche: a breve l'apertura

Dopo la magia dell'estate tra fiori colorati, sulle sponde del lago di Annone, nel campo di Galbiate è tutto pronto per celebrare le sfumature d'autunno. A partire da venerdì 9 settembre aprirà i battenti il campo di zucche. L'area resterà allestita a tema fino al prossimo 31 ottobre. Ad annunciare la prossima apertura è stata la stessa proprietaria Cristina Tosi, sui social. "Il campo compie sei anni e farete fatica a riconoscerlo perché è diventato più grande" ha spiegato anicipando la prima delle novità.

Nei mesi scorsi, dopo la fioritura dei tulipani e dei fiori, erano state tante le iniziative organizzate nell'oasi verde sulle sponde del lago di Annone, anche rivolte ai più piccoli con serate con cinema sotto le stelle in una sorta di drive-in formato bambini, dentro auto di cartone con la carrozzeria disegnata dalle loro manine.

Nel campo si potranno trovare numerose varietà di zucche, da quelle giganti a quelle ornamentali per celebrare il simbolo dell'autunno. In programma anche attività per bambini con la possibilità di decorare le proprie zucche. I dettagli, il programma, gli orari e le modalità di accesso verranno rese note a breve.

Qui la pagina Facebook con tutte le informazioni. Il campo delle zucche di Galbiate da Como dista circa 30km e si raggiunge con la Sp51.