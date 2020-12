The Midnight Sky, il nuovo film di Clooney arriva su Netflix il 23 dicembre

George Clooney ne ha parlato ieri da Fazio su Rai 3. The Midnight Sky, il nuovo film della star di Hollywood, che sul Lago di Como ha ammesso di avere cambiato il suo stile di vita, debutta il 23 dicembre sulla piattaforma streaming Netflix.

La trama

Augustine Lofthouse (George Clooney) è un astronomo che vive isolato in una stazione scientifica del Polo Nord. È il 2049, e una serie di cataclismi ha praticamente distrutto la Terra. Augustine, malato terminale, ha scelto di rifugiarsi nell’Artide - unica zona ancora abitabile del pianeta - e di non seguire gli altri esseri umani nei rifugi sotterranei, creati per sfuggire all’aria irrespirabile in superficie. Da lì si mette in contatto con la nave spaziale Aether, di ritorno da una missione su un satellite di Giove, dove gli astronauti hanno verificato la presenza di un’atmosfera e di un clima adatti alla vita umana. Ma Augustine scopre di non essere solo: una bambina di nome Iris (Caoilinn Springall) si è nascosta nella sua stazione scientifica in seguito all’evacuazione.

Produzione

Le riprese del film, iniziate il 21 ottobre 2019, sono terminate il 7 febbraio 2020 e si sono svolte anche in Finlandia. Per interpretare il protagonista, Clooney ha perso dodici chili, venendo ricoverato per una pancreatite, causata dalla rapida perdita di peso.

Promozione

Il primo teaser trailer del film è stato diffuso il 26 ottobre 2020.