Como Fun è un successo: oltre 20 mila visitatori per la fiera del fumetto

Il successo della rassegna dedicata al mondo comics, cosplay, cartoon e videogames continua a crescere di anno in anno. Una fiera variegata e divertente che offre ai visitatori moltissimi stand commerciali, aree interattive, intrattenimento e spensieratezza. La formula di Como Fun si conferma di assoluto gradimento, la manifestazione organizzata da Hidden Door s.r.l. riesce catturare il cuore di tutti: famiglie, bambini e curiosi hanno trascorso due giornate all’insegna del divertimento in ogni sua forma. Rapiti dai colori di fumetti, giochi, videogiochi e soddisfatti dalla vastissima offerta commerciale e dagli show, i visitatori hanno popolato con entusiasmo tutti gli spazi del quartiere fieristico di LarioFiere.

Accompagnando il pubblico in un viaggio immersivo e memorabile, la rassegna esplora gli interessi e le passioni dei ragazzi di tutte le età: da quelli cresciuti negli anni Ottanta con le sale giochi, il Commodore 64 e i mattoncini ai nativi digitali, che si intrattengono nelle aree dedicate alla realtà virtuale, ballano sulle note del k-pop e incontrano dal vivo i disegnatori più seguiti del web.

Grande riscontro per tutto il meraviglioso cast di ospiti che ha animato i palchi della manifestazione: Manuela Blanchard, Pietro Ubaldi, Carlotta Brambilla, Roberto Ceriotti e il Gruppo80 – storici protagonisti di Bim Bum Bam – che hanno ripercorso l’età dell’oro della tv dei ragazzi; Lorenzo Branchetti e Guido Ruffa, gli interpreti di Milo Cotogno e Lupo Lucio ne “La Melevisione".

Il mondo delle voci è stato debitamente rappresentato da vere e proprie star del doppiaggio come Angelo Maggi, l’inconfondibile voce di Robert Downey Jr, Elisabetta Spinelli, doppiatrice di Bunny in Sailor Moon, Chiara e Mattia Fabiano, (voci di Undici e Dustin in Stranger Things). E poi ancora Jack Nobile e il suo imperdibile spettacolo di magia, ma anche Poldo e Tearless Raptor, due gamer e influencer molto apprezzati sui social che hanno intrattenuto il pubblico con un gameplay live.

Naturalmente molto apprezzati anche gli show musicali di Cristina D’Avena con i Gem Boy e Giorgio Vanni, le leggende delle sigle animate che conquistano ogni volta il cuore di grandi e piccini, nostalgici e nuovi affezionati. Nell’area mattoncini non si sono posti limiti alla fantasia: oltre ad ammirare incredibili opere d’arte, bambini, ragazzi e famiglie hanno potuto giocare insieme, diventando per due giorni anche loro abili costruttori. Mentre a pochi passi di distanza, ragazzi e ragazze hanno ballato e cantato sulle note del K-pop, un fenomeno musicale che da anni spopola a livello mondiale, con attività, contest e workshop a tema.

«L'appuntamento con la terza edizione di Como Fun, non delude le aspettative», dichiara il Presidente di Lariofiere, Fabio Dadati. "Gli spettacoli dal vivo, la varietà degli espositori e le attività interattive creano un'esperienza unica che soddisfa i visitatori di tutte le età. Ci assicuriamo che ci sia qualcosa di interessante per tutti facendo sì che la manifestazione sia non solo educativa ma estremamente divertente".