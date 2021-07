Terra Viva, il primo mercato agricolo a Sagnino

Indirizzo non disponibile

Sabato mattina, 10 luglio, in concomitanza con il nostro primo mercato agricolo sul campo di Sagnino si svolgerà anche l'evento di Supporto Attivo Como, ingiustamente sfrattati dal Comune di Como e presto senza uno spazio nel quale immagazzinare e smistare il cibo che ogni settimana recuperano e donano a famiglie e persone in difficoltà.

Sul campo di Terra Viva si troveranno verdure raccolte al momento (zucchine e fiori di zucca, cetrioli, biete e biete colorate, insalate, catalogna, cavolo cappuccio e cavolo nero), oltre alle prugne dei nostri alberi che potrai raccogliere tu stesso (porta il tuo sacchetto). Ci sarà anche il banchetto di autoproduzioni (saponi, unguenti, oli da massaggio, sale aromatico e marmellate), insieme ai prodotti dei piccoli produttori che fanno parte della stessa rete (pasta, riso, legumi). Potrai raggiungere il mercato anche a piedi da Como insieme al nostro gruppo che partirà da Villa Olmo alle 9.45

E in occasione del primo mercato agricolo di Terra Viva è stata organizzata una anche passeggiata nei boschi di Como e Cardina, per arrivare tutti insieme al campo di Sagnino. Appuntamento alle ore 9.45 al parcheggio di Villa Olmo: consigliamo abbigliamento comodo e zaino capiente per chi volesse acquistare verdure e prodotti del nostro orto e della nostra rete di piccoli produttori. La passeggiata dura circa un'ora ed è accessibile ad adultx e bambinx!

Chi vuole partecipare può telefonare o scrivere al numero 3475235230 (Massimo Lozzi) per informazioni e per comunicare la propria presenza.