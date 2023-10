Tim Burton Show, al Teatro Sociale torna The Spleen Orchestra

The Spleen Orchestra arriva martedì 31 ottobre al Teatro Sociale di Como, con lo spettacolo “TIM BURTON SHOW”, organizzato per l’occasione da MyNina Spettacoli.

Un circo freak all'insegna dell'immaginario “timburtonesco”. Atmosfere gotico fiabesche e brani tratti dai più celebri film di Tim Burton eseguiti dal vivo. Una band di otto elementi: trucchi, costumi, scenografie e proiezioni per un viaggio attraverso il mondo visionario del geniale regista. Uno spettacolo musicale e visivo sulle note del compositore Danny Elfman. Dal 2018 The Spleen Orchestra ha intrapreso una collaborazione con Two Little Mice, che con il regista Rico Sirignano si è occupata del rinnovo scenico teatrale e attoriale dello show. Nel contempo, grazie al lavoro di Piece of Cake, sono stati rinnovati i costumi, già confezionati da Alessandra Marina e Chiara Turati, attualmente responsabile della sezione accessori di Prada.

Dopo la partecipazione all’Elfia Festival di Utrecht in Olanda, è disponibile una versione dello show in lingua inglese. Nel Dicembre 2018 The Spleen Orchestra pubblica il primo album registrato in studio in cui sono stati raccolti alcuni dei brani più significativi del repertorio live. La produzione del progetto si è affidata in parte a Kickstarter coinvolgendo con successo la fanbase. Il successo del crowdfunding ha permesso al progetto di entrare nella categoria “project we love”. Il disco è anche ascoltabile su Spotify e su tutti i distributori.

The Spleen Orchestra nasce nel 2009 dall’incontro di un gruppo di artisti accomunati dalla passione per la poetica di Tim Burton, consolidando col tempo un’idea di spettacolo che si può definire come un circo freak all’insegna dell’immaginario Burtoniano. L’ allestimento scenico, e visivo dalle atmosfere gotico-fiabesche arricchisce i brani tratti dai film ed eseguiti dal vivo. Una band di otto elementi, trucchi, costumi, scenografie ed effetti speciali per accompagnare il pubblico in un viaggio attraverso i molti universi narrativi del regista. Dopo nove anni e decine di memorabili concerti in Italia e in Europa, l’esperienza ha permesso alla band di costruire un linguaggio proprio, volto a reinterpretare i più celebri brani del compositore Danny Elfman.

