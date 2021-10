Teatro Sociale: Opera Education Experience e  Opera Family Experience con Halloween  

Sabato 30 ottobre una giornata intensiva di alta formazione per gli insegnanti e domenica 31 ottobre le experiences sono dedicate alle famiglie, dalla mattina al pomeriggio, quando i racconti coinvolgeranno i bambini nei misteri di Halloween.

Opera Education Experience e Opera Family Experience sono racchiuse in un weekend intensivo, al Teatro Sociale di Como AsLiCo, ed offrono un’occasione unica per esplorare tutti i progetti Opera Education per l’anno 2021/2022, nelle varie declinazioni, da Opera meno9 a Opera baby, da Opera kids a Opera domani.



Sabato 30 ottobre è giornata di approfondimento sull’opera La Cenerentola di Rossini, dedicata a neofiti, amatori, artisti e docenti. Le varie sessioni sono concepite per trattare, da diverse angolazioni, temi di didattica e pedagogia musicale, in preparazione alle produzioni di Opera kids (3-6 anni) Dolce Cenerentola e Opera domani (6-14 anni) La Cenerentola. Grand Hotel dei sogni (relatori: Fabio Sartorelli, Simone Guerro, Giuseppe Califano, Alessandro Pepe, Eleonora Farina, Anna Pedrazzini, Daniele Menghini, Enrico Lombardi, Mariagrazia Mercaldo, Stefano Dragone).



Le sessioni di formazione del progetto di Opera kids, dedicate ai docenti della scuola dell’infanzia, rientrano nel progetto biennale “Opera and Early Childhood Education – Building European Awareness through Music in Pandemia Times” co-finanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione Europea e coordinato dall'Università di Oviedo in Spagna, a cui si affiancano, oltre ad AsLiCo, altre quattro organizzazioni partner provenienti da Spagna, Italia e Bulgaria: Fundación Ópera de Oviedo, Università Degli Studi di Milano Bicocca, Academiya za Muzikalno e State Opera di Plovdiv. Gli obiettivi del progetto sono la promozione dell'inclusione sociale in tempi di crisi tramite la creazione di contenuti educativi di qualità e la valorizzazione della musica come veicolo fondamentale di crescita e conoscenza nell'educazione della prima infanzia, partendo dalla convinzione che l’opera lirica, quale patrimonio culturale europeo, sia lo strumento ideale per accrescere il senso di unità tra i cittadini di tutte le età.



Questo weekend di formazione intensiva sarà una prima occasione per gli insegnanti delle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di I grado per prepararsi tramite laboratori musicali e teatrali studiati per garantire accessibilità a diverse categorie di utenti.



Un fine settimane in cui genitori e figli, mamme in dolce attesa con i loro partner, insegnanti ed appassionati, potranno osservare e partecipare ai vari programmi, scoprendo tutte le novità di quest’anno: una piattaforma di laboratori, tra le più complete e all’avanguardia in Europa, con uno staff e un team creativo, che saranno presenti per formare, informare e rispondere.



Da più di 25 anni AsLiCo, con Opera Education è leader in Italia e in Europa nell’ambito dell’educazione musicale, pioniere non solo nell’educare il pubblico di domani, ma nell’abbattere barriere e pregiudizi, nell’educare al bello e rendere sempre più accessibile un patrimonio culturale importante, tramite percorsi scolastici ed extracurriculari, di integrazione, di mediazione culturale, strumenti per crescere: emozioni, ricordi, conoscenze che rimarranno indelebili.

