Schiaccianoci al Sociale senza cena di gala e senza brindisi di Capodanno

A seguito del decreto-legge 24 dicembre 2021, c.d. DL Festività, entrato in vigore il 25 dicembre 2021, il Teatro Sociale di Como è costretto ad annullare il post spettacolo in programma per festeggiare il capodanno (cenone e musica). Lo spettacolo di balletto è invece confermato, alle ore 18.00.

Si comunica inoltre che, ai sensi del decreto-legge indicato, a partire dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza, l’accesso in Teatro è consentito unicamente agli spettatori in possesso di GREEN PASS RAFFORZATO e muniti di MASCHERINA FFP2.

Tra le opere dall’atmosfera natalizia, un indiscusso posto d’onore spetta alla celebre fiaba del Principe Schiaccianoci ed ancor di più al meraviglioso balletto nato dalla collaborazione tra il coreografo Marius Petipa e il musicista Pëtr Il'i? ?ajkovskij. Uno dei più classici dei balletti, sarà rappresentato a Como, venerdì 31 dicembre alle ore 18.00, dall'acclamata e prestigiosa compagnia Russian Classical Ballet, composta da un cast di stelle del balletto russo, con la direzione artistica di Evgeniya Bespalova e Denis Karakashev.



Lo Schiaccianoci è uno dei capolavori del balletto dell’Ottocento, testamento artistico di Marius Petipa, su mandato di Ivan Vsevolo?skij direttore dei teatri imperiali; egli trasse il libretto ispirandosi al racconto Nussknacker und Mausekönig (Lo schiaccianoci e il re dei topi) di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann.

Tuttavia dell’originale rimane più che altro l’intreccio della vicenda; Petipa infatti decise di adattare la vicenda per il libretto utilizzando come base anche Il Racconto dello Schiaccianoci di Alexandre Dumas padre, versione più poetica della storia di Hoffmann, dalla stesura più simile alle vedute del coreografo e del pubblico del tempo, in quanto stemperava gli elementi più inquietanti del racconto rendendo il tutto una deliziosa favola. Petipa aveva dunque trovato la giusta formula affinché il racconto di Dumas divenisse uno spettacolo di grande incanto, elaborando un libretto in cui la vicenda rimaneva in secondo piano rispetto all’atmosfera fiabesca del Natale nella quale esaltare i sentimenti d’amore e gioia nostalgica.





Il balletto è una tra le più popolari composizioni della tradizione russa. Le musiche appartengono infatti alla tradizione romantica e contengono alcuni tra i più memorabili brani d'essa: molte sono le melodie utilizzate dalla televisione e dai film. Il balletto contiene in modo sorprendente armonie e colori orchestrali del tutto moderni che hanno reso immortale il genio Pëtr Il'i? ?ajkovskij, nonché una strabiliante ricchezza di motivi, come la Danza dello zucchero fatato e il Valzer dei fiori: ciò nonostante, l'ammirazione del compositore per il Rococò e la musica del XVIII secolo si possono notare in vari passaggi, come l'Ouverture, l'Entrée des parents e il Tempo di Grossvater, tutti nel primo atto.



Questo balletto racconta la storia di una ragazza che sogna un principe e un mondo magico. Una storia che attiva l'immaginazione in ognuno di noi, portandoci nel regno della fantasia.

Questa produzione è irresistibile e rappresenta un momento imperdibile e indimenticabile di fine Ottocento. Uno spettacolo da vivere con la famiglia.