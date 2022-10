Opera: al Teatro Sociale di Como arriva la Norma di Bellini

Norma di Vincenzo Bellini è il nuovo allestimento coprodotto dai Teatri di OperaLombardia e Teatro Verdi di Pisa, in scena al Teatro Sociale di Como, seconda opera in cartellone, venerdì 14 ottobre alle ore 20.00 con replica domenica 16, alle ore 15.30.



Opera caratterizzata da tinte fosche e acerbi contrasti sia musicali che connessi alla trama, pone al centro la figura femminile di Norma, personaggio caratterizzato da una forza di carattere prorompente, di cui Bellini e il librettista Felice Romani tratteggiano tutte le innumerevoli sfaccettature.

La regia è stata affidata a uno sguardo anch’esso femminile, quello di Elena Barbalich, regista di origine veneziana che ha raccolto ampi apprezzamenti per i suoi lavori, tra cui un Macbeth, realizzato per OperaLombardia nel 2019. Al suo fianco, Tommaso Lagattolla per scene e costumi e Marco Giusti per le luci.

La parte di Norma sarà affidata al soprano Martina Gresia, vincitrice dell’ultima edizione del Concorso AsLiCo per giovani cantanti lirici, giovane e talentuosa venticinquenne che ricopre il ruolo da protagonista, solitamente affrontato in età più matura. L’altro ruolo femminile, quello altrettanto impervio di Adalgisa, verrà affidato a Asude Karayavuz, mezzosoprano di origini turche. Pollione, proconsole romano, sarà cantato da Antonio Corianò, il padre della protagonista, Oroveso, sarà invece interpretato da Alessandro Spina, già assiduo frequentatore del repertorio belliniano, ma al debutto nel ruolo. I comprimari, Flavio e Clotilde, avranno come interpreti Raffaele Feo e Benedetta Mazzetto.

A dirigere l’Orchestra I Pomeriggi Musicali Di Milano, il giovanissimo M° Alessandro Bonato, direttore principale della FORM-Orchestra Filarmonica Marchigiana, il più giovane a ricoprire tale ruolo nelle tredici Istituzioni Concertistico Orchestrali Italiane.



Il dramma musicato da Vincenzo Bellini, in cui gli affari di cuore si scontrano con quelli della politica, pone al centro della vicenda Norma. Sacerdotessa dei Druidi, innamorata del romano Pollione da cui ha avuto due figli, Norma si vede ripudiata dall’amato e “tradita” dall’amica Adalgisa: il vortice dei suoi sentimenti, ira, disperazione, bisogno di vendetta, e poi commozione, senso dell’amicizia, speranza, e ancora furore, fino all’eroico sacrificio finale si traducono in pagine musicali di altissima bellezza.



ASPETTANDO… NORMA

Il Teatro Sociale continua la rassegna di incontri di approfondimento dedicati all’opera, in programma alla domenica mattina in Sala Bianca.

Domenica 9 ottobre, alle ore 11.00, ad ingresso libero, l’Aspettando… Norma vedrà il giornalista Fabio Larovere raccontare al pubblico tutti i segreti dell’opera di Bellini.

