San Teodoro io ti adoro, riparte il teatro a Cantù

Il Teatro di Cantù, riparte da San Teodoro, io ti adoro!". A raccontare la bellezza di un sipario che si rialza ci hanno pensato il direttore del Teatro San Teodoro, Dario Galetti, il presidente della cooperativa canturina MondoVisione, Marco De Marco, l'assessore alla cultura, ai servizi sociali e alla pubblica istruzione, Isabella Girgi, il vicesindaco di Cantù e assessore con deleghe al Bilancio, Giuseppe Molteni, del Presidente della BCC di Cantù, Angelo Porro, e del Presidente di Cantù Qualità, Marco Bellasio.

Il direttore del Teatro ha sottolineato come in questo ultimo anno e mezzo di chiusura, nonostante i tanti problemi, sia stato possibile realizzare qualcosa e come sia emersa la forte solidarietà "della comunità Canturina, del nostro pubblico, di noi e soprattutto delle delle Istituzioni che ci seguono in maniera davvero concreta”. L’assessore Girgi ha sottolineato come la pandemia ha limitato la nostra vita, però "limitare la Cultura e limitare il teatro non permette di farlo vivere, non fa vivere le emozioni che si vivono con un attore su un palcoscenico o uno spettatore dalla poltrona”, ma nonostante questo in questi mesi anche l’amministrazione pubblica ha creduto molto anche negli spettacoli in streaming. Secondo il vicesindaco Giuseppe Molteni, il Teatro San Teodoro è importantissimo per tutta la città e per l'Amministrazione e si ritiene soddisfatto che oggi finalmente si possa piano piano ripartire, con tutte le difficoltà e precauzioni del caso.

San Teodoro, io ti adoro!

“In pochi, distanziati, attenti… ma di persona. Dopo mesi di chiusura possiamo tornare a vederci, parlarci, confrontarci, divertirci. Il Teatro San Teodoro propone una serie di appuntamenti primaverili, un germoglio che sboccia, un segno per la nostra città, la nostra comunità e il nostro pubblico. Un modo per ringraziare di tutto l’affetto che ci è stato trasmesso in questo periodo!

Non al denaro non all’amore né al cielo

Viaggio nella poesia cantata di fabrizio de andré

mercoledì 12 maggio

ore 20

voce e chitarra Marco Belcastro

voce recitante Christian Poggioni

Oltremare

giovedì 13 maggio

ore 20

arpa Floraleda Sacchi

Sul balcone

dj set

sabato 15 maggio

ore 19

con Sorelle Manetta

Boris

domenica 16 maggio

ore 18

con le insegnanti del teatro san teodoro

Per partecipare alle iniziative è obbligatorio acquistare il biglietto sul sito; per l’iniziativa gratuita di venerdì 21 maggio, invece, è necessario prenotarsi via mail a biglietti@teatrosanteodoro.it

Tutte le informazioni al seguente link.