Teatro San Teodoro di Cantù, si riparte con il cuore

Tra meno di un mese, venerdì 9 ottobre, si aprirà la decima stagione del Teatro Comunale San Teodoro. Come nella maggior parte degli ambiti delle nostre vite, visto il periodo che stiamo vivendo, tanti sono i dubbi, le limitazioni, le riflessioni che coinvolgono anche questo cammino. "Nonostante queste incertezze - dicono dalla direzione del teatro - abbiamo “gettato il cuore oltre all’ostacolo” e con l’entusiasmo e la passione che caratterizzano il lavoro di tutto lo staff del Teatro abbiamo programmato, trovato accordi con le compagnie anche in caso di capienze ridotte, fatto un piano per i corsi e soprattutto per la riapertura del teatro in sicurezza per pubblico e lavoratori".

"Un aspetto positivo di questo tempo - aggiunge Dario Galetti, direttore del Teatro comunale San Teodoro - è stato trovare uno spirito di solidarietà e condivisione tra gli operatori culturali e anche con le Istituzioni (nello specifico fondamentale tutto il supporto dell’Ufficio Cultura del Comune di Cantù). Siamo convinti che questo spirito sia dettato dalla profonda convinzione di tutti gli operatori che le incertezze che albergano in ognuno di noi possano essere chiarite solo con un approccio al mondo con gli occhi e i modi di chi conosce “il bello”, la sensibilità, la riflessione. La forza del teatro, la funzione principale, è quella di contribuire a creare questa conoscenza e consapevolezza".

"In questi ultimi mesi - afferma Isabella Girgi, Assessore Servizi Sociali, Cultura e Istruzione - i canturini hanno dovuto affrontare una situazione difficile causata dalla diffusione di un’epidemia che ha colpito duramente ma ha anche messo in luce la compattezza, la resilienza e la solidarietà della nostra comunità. Cantù ha dimostrato di essere una città che non si perde d’animo, che non abbandona i suoi sogni, il suo dinamismo economico e la sua tensione verso un futuro migliore. Volontà e determinazione di superare questa inaspettata circostanza sono stati valori comuni che il tessuto sociale, economico e culturale cittadino ha espresso.

"L’adozione delle prime rigorose misure di restrizione per contrastare la diffusione del coronavirus - aggiunge Girgi - ha comportato anche la chiusura degli istituti culturali. In particolare i teatri si sono trovati nella situazione più difficile, impossibilitati a proseguire il loro servizio di diffusione e promozione della cultura nelle nostre città. Abbiamo imparato che il teatro si può incarnare anche in uno spazio virtuale ma la vera lezione appresa è che non c’è teatro senza interazione fisica tra attore e spettatore.

"Il patrimonio culturale accumulato nel tempo grazie alle sapienti programmazioni artistiche del Teatro San Teodoro - prosegue Girgi . ci ha di volta in volta parlato del passato e insegnato molto del presente. Ora questo spazio culturale, con la sua irrinunciabile componente di presenza fisica, di artisti e di pubblico, ci deve proiettare nel futuro per continuare a regalarci emozioni e per proporci nuove riflessioni sulla realtà in cui viviamo. La prosa, la musica, la comicità costituiscono quella luce che va a illuminare palcoscenico e platea e ribadisce l’idea di comunità, di relazioni, di condivisione. Un segno di un’energia ritrovata e di un’ostinata speranza. In questa stagione teatrale 2020/2021 e nella attività di formazione e intrattenimento per i più piccoli, la Cooperativa Mondovisione, che da ormai 10 anni gestisce il Teatro San Teodoro, adotterà tutte le norme per la tutela della sicurezza che verranno, di volta in volta, stabilite. Questo è il primo grande impegno per una città che merita rispetto e che, con orgoglio, vuole riappropriarsi di uno dei suoi spazi culturali: il Teatro San Teodoro".

La Stagione

La principale Stagione del cartellone è quella di Prosa, che ha caratterizzato il nostro teatro in questi ultimi nove anni. Sperimentazione, ricerca e attenzione ai talenti del territorio continuano a essere gli elementi cardini di questa rassegna.

Venerdì 9 ottobre ore 21 - La Prima

La donna più grassa del mondo di Emanuele Aldrovandi, produzione MaMiMò

Una commedia sulla capacità di immaginare un modo alternativo per raggiungere la felicità che non ci condanni all’autodistruzione.

Sabato 24 ottobre ore 21

Agosto 1957. Eiger: l’ultima salita con Alberto Bonacina e Sara Velardo; in collaborazione con Cai Cantù

Spettacolo ispirato alla vera storia degli alpinisti Claudio Corti e Stefano Longhi e alla loro ultima scalata che si rivelerà drammatica.

Sabato 14 novembre ore 21

I’m your man; Leonardo Cohen. Il poeta che canta le donne; con Marco Belcastro e Christian Poggioni

La vita del poeta-cantautore canadese raccontata in uno spettacolo-concerto dove si intrecciano commozione e umorismo, delicatezza e profondità, spiritualità e sensualità.

Venerdì 27 novembre ore 21

Non plus ultras di Adriano Pantaleo; in collaborazione con Eagles Cantù

Ciro, dopo l’incontro con la figlia di un capo ultras, si avvicinerà al mondo della curva e a quella "mentalità" che sembra dare un senso al mondo in cui vive…

Sabato 12 dicembre ore 19.30

Le rotaie della memoria; produzione Eco di Fondo

Anni del fascismo. Albino Calletti si racconta e racconta della sua missione, un senso di responsabilità non solo per i suoi cari, ma anche e soprattutto per i compagni.

Venerdì 29 gennaio ore 21

"Io odio le lumache" Thriller sarcastico in forma di monologo; di Arianna Pollini, coproduzione Teatro San Teodoro

Un racconto di emancipazione, un’indagine sul mondo intimo femminile, un invito all’autodeterminazione diretto alle donne, ma anche agli uomini…

Sabato 13 febbraio ore 21

Non è Francesca. Storia di ordinaria contraddizione con Francesca Puglisi

Un monologo con un “assistente vocale” come spalla comica, un inno alla consapevolezza di sé, alla libertà della donna, all’amore per le sfumature, proprie e degli altri.

Sabato 6 marzo ore 19.30

Aplod di Rodolfo Ciulla, Finalista In-Box 2019

In un futuro prossimo, il governo dichiara illegale produrre e caricare video. Nel web, però, esistono siti pirata dove è ancora possibile, il più famigerato è APLOD.

Venerdì 26 marzo ore 21

Farfalle di Emanuele Aldrovandi; Testo vincitore del Premio Hystrio scritture di scena 2015

Una favola nera fra Milano, Palermo e New York. Due sorelle ormai lontane che raccontano la loro storia. Due donne che interpretano tutti i personaggi della loro vita.

Sabato 10 aprile ore 21

Almost an evening

Tre atti unici di Ethan Coen con Davide Marranchelli, Steve Annoni e Simone Severgnini; coproduzione Teatro San Teodoro

Una riflessione irriverente sul rapporto tra l’uomo e l’esistenza. Nasceranno situazioni esilaranti dove è il divino a essere a nostra immagine e somiglianza, e non viceversa.

Venerdì 23 aprile 2021 ore 21

Il censimento dei radical chic con Lello Cassinotti e Rita Pelusio

La storia di un’Italia dove vengono abolite tutte le parole che per la massa suonano difficili e dove gli intellettuali e gli artisti vengono costretti a vivere come clandestini…

Stagione FAMIGLIE

UNA PRIMAVERA D’INVERNO

Domenica 18 ottobre ore 15

Voci

Una magica storia che insegna ai bambini, e ricorda agli adulti, l’importanza di affrontare la vita superando gli ostacoli e accettandone i doni, esprimendo la voce che ognuno ha nel cuore.

Sabato 31 ottobre ore 21

Storie di streghe

Storie di streghe per tutti i gusti, per rabbrividire, per tremare, ma anche per ridere a crepapelle, perché falle in faccia una gran risata e la strega sarà spacciata!

Domenica 22 novembre ore 15

Nato ieri

L’ avventura di due amici. Lucignolo insegnerà a Mino come fare a essere grande, mentre Mino restituirà al suo amico la leggerezza dell’infanzia che la vita gli ha negato.

Domenica 27 dicembre ore 15

Les amis de Pablo

Un insolito direttore di circo porta avanti uno show superando mille vicissitudini. I personaggi di questo gioco, però, sono un'illusione creata da un giovane artista: Pablo Picasso.

Domenica 24 gennaio ore 15

Mondo

La storia di due amici che scoprono che presto verranno abbattuti molti alberi, tra cui il loro. Senza esitare, i due ragazzini decidono di salire sull'albero e di non scendere più…

Domenica 28 febbraio ore 15

Thioro, un cappuccetto rosso senegalese

In un ritmo pulsante e con l’uso di diverse lingue e strumenti, lo spettatore attraversa non il bosco, ma la savana, e incontra non il lupo, ma la iena Buky, in un lungo viaggio in Africa.

Domenica 21 marzo ore 9.30 e 11.30

(con workshop sabato 20 marzo alle ore 16)

Esercizi per voce e violoncello sulla Divina Commedia di Dante (con Chiara Guidi - voce - e Francesco Guerri - violoncello)

Tra la voce e Dante si crea, sempre, uno spazio. Lì si è fatto esercizio per mettere alla prova il violoncello e la voce umana per trasformarli, attraversando uno dopo l’altro, tutti i canti.

Domenica 11 aprile ore 15

Produzione Teatro San Teodoro

Sulle spalle dei giganti

Un progetto che ribalterà i ruoli: il pubblico adulto sarà invitato a lasciare le poltrone e a mettersi dall’altra parte, diventando attore dell’ultimo spettacolo della rassegna.

Stagione Sinfonica

Sabato 17 ottobre ore 21

A te, anima dell’universo

Concerto di apertura della stagione sinfonica; Orchestra Sinfonica del Lario

Domenica 8 novembre ore 17

Ho visto cose che voi umani

Les Cors sauvages; piccola orchestra di soli corni

Sabato 28 novembre ore 21

Concerti e Sinfonie da viaggio, le grandi sinfonie per piccolo organico

Quartetto Beethoven.cam: Silvia Tuja flauto; Laura Riccardi violino; Elisabetta Soresina violoncello; Chiara Nicora pianoforte

Domenica 3 gennaio ore 17

Images

Anna Ratti e Lucia Foti – duo flauto e arpa

Domenica 17 gennaio ore 17

Il Carnevale degli animali

Concerto di Orchestra Sinfonica del Lario con Christian Poggioni

Sabato 6 febbraio ore 21

Libertà va cercando Orchestra Sinfonica del Lario

Domenica 7 marzo ore 17

Carta bianca al coro Enjoy

Coro Enjoy e strumentisti dell’Orchestra Sinfonica del Lario

Sabato 27 marzo ore 21

Concerto di Pasqua: Mozart Requiem

Basilica di San Teodoro

Sabato 17 aprile ore 21

A suo tempo… Mahler

Concerto di Orchestra Sinfonica del Lario

Stagione COMEDYFICIO

Venerdì 16 ottobre ore 21 e 22.30 Venerdì 6 novembre ore 21 e 22.30

Giovedì 3 dicembre ore 21 COMEDYFICIO ZERO Giovedì 31 dicembre CAPODANNIFICIO

Venerdì 22 gennaio ore 21 e 22.30 Venerdì 19 febbraio ore 21 e 22.30 Venerdì 19 marzo ore 21 e 22.30 Venerdì 16 aprile ore 21 e 22.30 Venerdì 7 maggio ore 21 e 22.30

Fuori Stagione

Moltissimi altri eventi, oltre a quelli sopra citati, andranno a comporre la programmazione 20 | 21 del Teatro San Teodoro, un percorso misto di performance, linguaggi e festival, che affronta tematiche trasversali. Questa rassegna si riempirà di nuovi eventi nel corso dell’anno. Alcuni degli appuntamenti previsti in questa rassegna sono il “Burlesque Festival Party”, gemellato con il Burlesque Festival di Toulouse; “Come Lei Io”, un progetto di teatro civile sulla violenza di genere curato da Giacomo Puzzo; “I miei primi 30 anni” del cantautore canturino Daniele Fumagalli che presenterà il nuovo album con attori, performer e altri ospiti.