Tutti gli spettacoli del weekend al Teatro San Teodoro di Cantù

In questo periodo storico c’è proprio bisogno di farsi qualche sana risata, e dunque non può mancare il Comedyficio, con la sua decima stagione di comicità al Teatro San Teodoro. Il Comedyficio è uno spettacolo live con comici di Zelig, Colorado, Comedy Central... e il pubblico! I comici sono meglio che in televisione! Un vero laboratorio artigianale in cui artisti noti e meno noti salgono sul palco armati dei loro strumenti del mestiere per avvitare e piallare trovate comiche. Qualche nome degli artisti che potresti vedere sul palco? Gigi Rock, Omar Fantini, Raffaele D'Ambrosio, Herbert Cioffi, Rubes Piccinelli, Fabio Di Dario, Omar Pirovano, Silvio Cavallo, Giovanni D’Angella, Mary Sarnataro, Robin Scheller, Alberto Vitale, Michele Cordaro e tanti altri... Tutti presentati da Alessio Parenti! Non puoi certo mancare proprio tu! Ti aspettiamo per somministrarti il miglior vaccino contro il malumore, con richiamo mensile (e senza 5G): il Comedyficio! Gli spettacoli del Comedyficio non sono fatti solo dai comici, ma anche dal pubblico: non vediamo l’ora di tornare a ridere insieme.

STAGIONE COMEDYFICIO

VENERDÌ 18 MARZO - ORE 21

COMEDYFICIO #5

(con Alessio Parenti e i comici di Zelig, Colorado e Comedy Central)

Ingresso:

€10,00 intero

€9,00 ridetto

€8,00 soci BCC Cantù

€5,00 50%

Le parole di Dante suonano ancora prima di farsi capire. Non hanno bisogno del suono della voce, né, tantomeno, di un violoncello.

Ogni suono che le accompagna è perdente, perché sui versi di Dante, non si possono scrivere partiture.

Eppure tra la voce e Dante si crea, sempre, uno spazio. Lì, allora, abbiamo deciso di fare esercizio per mettere alla prova il violoncello e la voce umana.

Per trasformarli Uno dopo l’altro, i canti, li attraverseremo tutti e passo dopo passo saranno la nostra scuola.

Ci occorre tempo…

Lo spettacolo è inserito in un weekend intenso di appuntamenti all’interno di un progetto che ci sta molto a cuore: ospiteremo a Cantù Chiara Guidi, fondatrice – con Romeo e Claudia Castellucci e con Paolo Guidi – della Socìetas Raffaello Sanzio, oggi Societas.

– Venerdì 18 Marzo ore 19:00 presso lo Spazio Libri La Cornice Chiara Guidi presenterà il suo libro di recente pubblicazione: Interrogare e leggere: la domanda e la lettura come forme irrisolvibili di conoscenza. I corsi di aggiornamento di Chiara Guidi per insegnanti di ogni ordine e grado sono riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e si svolgono dal 2012 al Teatro Comandini di Cesena, sede della compagnia teatrale Societas Raffaello Sanzio. Questo volume raccoglie le lezioni del settimo Corso “Interrogare e leggere: la domanda e la lettura come forme irrisolvibili di conoscenza” nel quale Guidi mette in campo una serie di domande, strumenti, visioni, attraverso uno sguardo capace di osservare da molteplici punti di vista la condizione di chi si trova ad insegnare, una esperienza che, come afferma l’autrice, “precede ogni discorso di aggiornamento”, poiché “possiamo solo tentare, smarrirci come in un bosco fitto di rami per cercare di passare, perché quello che in teatro e a scuola facciamo è sempre il segno di qualcosa che verrà, l’idea di un passaggio. Per questo, di fronte a ogni crisi, anche la più estrema, c’è sempre un insegnante o un artista che cerca di dare forma a una intuizione inarrestabile”.

STAGIONE TEATRO RAGAZZI

DOMENICA 20 MARZO - ORE 11

ESERCIZI PER VOCE E VIOLONCELLO SULLA DIVINA COMMEDIA DI DANTE

INFERNO

(con Chiara Guidi)

– Sabato 19 Marzo ore 9.30 - 12.30 presso il Teatro Comunale San Teodoro il workshop Il disegno della voce. Esercizi di teatro a cura di Chiara Guidi

– Domenica 20 Marzo ore 11 presso il Teatro Comunale San Teodoro Esercizi per voce e violoncello sulla Divina Commedia di Dante | Inferno con Chiara Guidi e Francesco Guerri.



Un’occasione da non perdere per conoscere Chiara Guidi e il suo lavoro di ricerca, a partire dal workshop di sabato, rivolto ad attori e allievi: “Di solito la voce non si sente perché si ascoltano le parole, non la voce. Per questo rimane nascosta, invisibile sotto le parole e i significati, ma quando la si sente qualcosa accade. Apre un varco. Interroga le parole che dice, perché il suono della voce può mostrare un altro spazio che non è quello della parola, un altro corpo accanto al corpo del testo. Perché la voce è un corpo fatto di viscere e sangue, che tocca le viscere e il sangue e viene da lontano. L’attore, allora, deve restituire spazio alla voce, disegnarne la presenza sopra le parole che pronuncia per farle uscire dal libro e camminare sul palco.” C.G

Per continuare domenica con lo spettacolo Esercizi per voce e violoncello sulla Divina Commedia di Dante | Inferno.

Ingresso spettacolo

€10,00 biglietto unico

Costo workshop:

€40,00 workshop di sabato 19 marzo (include il biglietto dello spettacolo di domenica 20 marzo)