Shabbes Goy: a Cucciago uno spettacolo per la Giornata della Memoria

La compagnia teatrale di Varese, Teatro Blu, si prepara a celebrare la Giornata della Memoria con uno spettacolo toccante e significativo, in collaborazione con il talentuoso artista Moni Ovadia. L'evento, intitolato "Shabbes Goy", sarà presentato venerdì 26 gennaio 2024, alle ore 21, presso la palestra comunale di Cucciago.

Lo spettacolo, curato da Silvia Priori e Roberto Gerbolès, si propone di affrontare tematiche profonde, in un contesto dedicato alla memoria storica. L'ingresso è gratuito, offrendo a tutti la possibilità di partecipare a questo momento di riflessione e condivisione. Teatro Blu, una compagnia con oltre 35 anni di attività, ha ricevuto il sostegno finanziario del Ministero dello Spettacolo, di Regione Lombardia e della Fondazione Cariplo. Il loro impegno nel promuovere la cultura attraverso il teatro diventa particolarmente significativo in occasione della Giornata della Memoria. Lo spettacolo si presenta come un'opera contro il pregiudizio e le paure, trasmettendo un messaggio di tolleranza e amore. La trama affronta tematiche universali, affermando che non importa quale sia la tua religione o il tuo Dio, ma è l'amore l'unica forza in grado di superare le diversità e unire gli esseri umani. Come dichiarato dagli artisti coinvolti: "È l'amore... è solo l'amore quella forza capace di accorciare quella distanza e di mettere tutti gli esseri viventi in contatto. Solo l’amore, l’unica forza capace di creare una breccia e di andare oltre il muro che ci separa!".