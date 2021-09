Riapre la biglietteria del  Teatro Sociale di Como:

La stagione notte 2021/2022, Il canto delle balene, inaugura il 23 settembre 2021 con la prima de Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, un nuovo allestimento prodotto del Teatro Sociale di Como, all’interno del circuito dei Teatri di OperaLombardia, per la regia, scene e costumi di Ivan Stefanutti e la direzione d’orchestra affidata a Jacopo Rivani.



La biglietteria del Teatro Sociale, in Piazza Verdi, riapre martedì 7 settembre 2021, con i seguenti orari: martedì e giovedì ore 10.00-14.00; mercoledì e venerdì ore 16.00-19.00; sabato ore 10.00-15.00.



Non potendo assicurare ancora formule di abbonamento tradizionali, con i medesimi posti assegnati nelle passate stagioni, per il distanziamento sociale e la normativa in materia di capienza, dettata dalle misure di contenimento del virus Covid-19, martedì 7 e mercoledì 8 settembre verrà data la prelazione agli abbonati 2019/20 per l’acquisto di carnet per i cinque titoli operistici in cartellone, con uno sconto del 35%; successivamente i nuovi ‘abbonati’ potranno acquistare in biglietteria il carnet opera giovedì 9 e venerdì 10 settembre; la vendita dei singoli biglietti per le opere liriche in cartellone partirà da sabato 11 settembre dalle ore 10.00 (sia in cassa che online sul sito del Teatro).

Prelazione di carnet e biglietti per gli altri spettacoli partiranno da fine settembre: martedì 28 e mercoledì 29 settembre gli abbonati 2019/20 potranno recarsi in biglietteria per acquistare gli altri carnet (prosa, prosa off, danza, concertistica, musica da camera); lunedì 30 settembre e martedì 1 ottobre saranno disponibili nuovi carnet e, successivamente, da sabato 2 ottobre, sarà aperta la vendita dei singoli biglietti, per tutti gli spettacoli in programma, sia in biglietteria che online, sul sito del Teatro Sociale di Como.



In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana del 23 luglio 2021 (DL 23 luglio 2021, n. 105 ‘Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19’), dal 6 agosto 2021 l’accesso in Teatro è permesso solo esibendo la Certificazione verde Covid-19 (Green Pass) e un documento di identità.



Ad inaugurare (23 e 25 settembre 2021), è Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, sul podio Jacopo Rivani, per la regia, scene e costumi di Ivan Stefanutti. Seguirà, (6 novembre e 7 novembre), La Bohème di Giacomo Puccini, sul podio Giovanni Di Stefano, per la regia di Renata Scotto. Il terzo titolo è Iphigénie en Tauride, (19 novembre e 21 novembre), tragédie lyrique in quattro atti di Christoph Willibald Gluck, diretta da Federico Ferri, per la regia di Emma Dante. Seguirà (2 e 4 dicembre), Il trovatore di Giuseppe Verdi, diretto da Jacopo Brusa con la regia di Roberto Catalano. Ultimo titolo, come sempre a gennaio (14 e 16), La fanciulla del West di Giacomo Puccini, diretta da Valerio Galli, per la regia di Andrea Cigni.