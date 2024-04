Pop Choir Festival e Burlesque Show, doppio spettacolo a Cantù

Torna sabato 6 aprile a Cantù il Festival di Canto Corale Pop. Quest’anno il festival celebra la bellezza del canto corale attraverso la metafora della luce.

Esploreremo, grazie alla musica, molteplici sfumature: dalla luminosa alba che annuncia un nuovo giorno alla calda luce del tramonto che accarezza la terra, fino alle stelle che brillano nel buio della notte. In un mondo spesso dominato dalle ombre, dove il rumore e il caos sembrano prevalere, questo spettacolo è un invito a fermarsi, ad alzare lo sguardo e ad ascoltare le voci dei canti corali accompagnati da uno spettacolo luminoso. Benvenuti a “Il Suono della Luce”, dove il canto corale diventa un riflesso lucente dell’anima umana. Quest’anno si esibiranno al festival cori pop di varia estrazione, tutti accomunati dalla passione per il cantare assieme.

Pop Choir Festival

Coro Vociferando

Coro misto a 3 voci nato nell’ottobre del 2018 da un’idea di alcuni coristi, il Coro Vociferando negli anni si è allargato, riuscendo a diventare una presenza stabile nel panorama corale pop comasco. Da svariati anni il Coro si esibisce per varie realtà del territorio, portando musica e buonumore nelle strutture ospitanti. Costituisce parte del collettivo Eufonicamente.



InCanto – Musica Vocale

Nasce nel 2008 a Saronno. Ha un repertorio che spazia tra musica pop, rock, classica e spiritual, in formazione SATB a cappella. Il gruppo si esibisce con arrangiamenti originali e d’autore, proponendo uno spettacolo variegato, coinvolgente e inaspettato. L’anima versatile e moderna rende InCanto – Musica Vocale in grado di cantare in diversi contesti e situazioni: rassegne, pub, locali, per le vie pedonali, ma anche funzioni religiose e matrimoni. Dal 2017 è diretto dal Maestro Mattia Papa.



Cantù Pop Choir

Coro misto a 3 voci nato nel settembre del 2021, diretto da Francesco Pini.

Oltre ai concerti effettuati con il collettivo Eufonicamente si è inoltre esibito in concerti di beneficenza e di sensibilizzazione sulla disabilità.



Echoes City Choir

Gruppo corale diretto dalla M° Beatrice De Rosa e formato da giovani e adulti uniti dal desiderio di cantare assieme e approfondire un repertorio legato alla cultura pop, rock ed evergreen. Il coro ha seguito numerose masterclasses con rinomati direttori del settore vocal-pop, come ad esempio Raffaele Cifani, e vanta numerose esibizioni sul territorio monzese, cremasco e milanese.



Brianza Pop Choir

Coro misto a 3 voci nato nel gennaio 2022, diretto da Sabrina Zoppellari, si è esibito insieme agli altri cori del collettivo Eufonicamente, ha inoltre partecipato a esibizioni sul territorio brianzolo per la sensibilizzazione culturale.



Le note sui registri

“Le Note sui Registri” è un gruppo di amici che hanno in comune un profondo amore per la musica. Il nostro repertorio è abbastanza vasto e si adatta a diverse esigenze e periodi dell’anno. Per tutto l’anno proponiamo una selezione di pezzi che spaziano dai grandi musical di Broadway e non solo alle colonne sonore dei film più amati (Disney inclusa), dalla tradizione dei cantautori italiani al blues americano, passando anche per il rock e il pop contemporaneo.

Burlesque Show

Domenica 7 aprile, le novelle studentesse di Burlesque di TST_Lab si esibiranno invece sul palco del Teatro San Teodoro per uno show imperdibile. Uno spettacolo d’intrattenimento, simile al varietà, con piccoli momenti comici e giocosi. Un format teatrale di cabaret retro innovativo in cui si condivide la grande passione del Burlesque, una forma di intrattenimento in cui lo spirito vintage incontra l’arte teatrale coniugando storie ed emozioni raccontate con ironia.

Le nostre performer si esibiranno con libertà perché prevalga lo spirito di festa e divertimento.