Paolo Genovese firma la sua prima regia teatrale: Perfetti sconosciuti in scena al Sociale

Ultimo appuntamento con la rassegna Prosa del Teatro Sociale di Como. Paolo Genovese firma la sua prima regia teatrale portando in scena lunedì 4 e martedì 5 marzo alle ore 20.30 l’adattamento di Perfetti sconosciuti, il suo film del 2016 entrato nel 2019 nel Guinness dei primati come il film con più remake in assoluto nella storia del cinema, giunti a 18, nonché vincitore di numerosi premi (Nastri d’argento, David di Donatello…). Una brillante commedia sull’amicizia, sull’amore e sul tradimento, che porterà quattro coppie di amici a confrontarsi e a scoprire di essere “perfetti sconosciuti”. Protagonisti saranno Dino Abbrescia, Emmanuele Aita, Alice Bertini, Marco Bonini, Paolo Calabresi, Anna Ferzetti, Astrid Meloni.

Paolo Genovese firma la sua prima regia teatrale portando in scena l’adattamento di una delle sue più brillanti commedie cinematografiche sull’amicizia, l’amore e il tradimento. Tutto parte dall’assunto comune che ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata ed una segreta. Un tempo quella segreta era ben protetta nell’archivio della nostra memoria, oggi è nei nostri cellulari. Durante una cena, un gruppo di amici decide di fare un gioco della verità mettendo i propri cellulari sul tavolo, condividendo tra loro messaggi e telefonate.

Questa commedia corale sui sentimenti e le relazioni umane affronta una pluralità di temi e sfumature specchio della nostra contemporaneità, come l’instabilità di coppia e l’omosessualità. Una serata tra amici, organizzata da un uomo e una donna sposati da molti anni, alle prese con l’esaurimento della passione e del legame affettivo, si trasforma in un acceso confronto su tradimento e fedeltà: i segreti che i vari cellulari contengono provocano confessioni insospettabili. Alla fine, ognuno dovrà mostrare apertamente messaggi e chiamate ricevuti durante la serata, con esiti assolutamente imprevedibili, che sveleranno retroscena inediti sulla vita sentimentale e personale di ognuno dei presenti.

Questo spettacolo, che nasce da un cult cinematografico che ha avuto decine di versioni in tutto il mondo, è fedele ad una tradizione lunga decenni del nostro cinema e teatro a proposito del tema della sincerità nella vita, parlando al contempo del legame di coppia e delle relazioni sociali nel difficile mondo di oggi: una qualità che si basa su una varietà di situazioni e personaggi molto potente, affidata a un cast di brillanti interpreti.





ABBONAMENTO UNDER30: serata in collaborazione con Consulta Provinciale degli Studenti di Como

La seconda replica di Perfetti sconosciuti, martedì 5 marzo, rientra nell’abbonamento Under30, anzi, segna l’inizio della seconda tranche di abbonamento, che permetterà ai più indecisi di inserirsi per i 3 appuntamenti del 2024, al costo totale di 30€.

La serata sarà curata dalla Consulta Provinciale degli Studenti di Como (CPS). I “consultini”, a partire dalle ore 19.00, proporranno un gioco di squadra agli abbonati, per giocare sul tema affrontato nello spettacolo, tra la vita privata, la vita pubblica e la vita “segreta”, sfidando il pubblico Under30 a risolvere enigmi senza l’ausilio della “scatola nera”: il cellulare. La sfida sarà dimenticarsi del telefono, solo un gruppo di perfetti sconosciuti all’interno di un teatro. Cosa riusciranno a scoprire gli uni degli altri, senza filtri?

Teatro Sociale di Como

lunedì, 4 marzo – ore 20.30 Prosa turno A

martedì, 5 marzo – ore 20.30 Prosa turno B

PERFETTI SCONOSCIUTI