Torna il consueto appuntamento con il mondo dell’operetta: al Sociale va in scena La vedova allegra

Domenica 18 dicembre, alle ore 20.30 torna al Teatro Sociale di Como il consueto appuntamento, sempre molto atteso, con il mondo dell’operetta.

Il titolo scelto per questo stagione è La vedova allegra, operetta in tre atti per la musica di Franz Lehár e su libretto di Viktor Léon e Leo Stein.



L’allestimento è quello della Compagnia d’operette Elena D’Angelo, con la regia della stessa Elena D’Angelo, anche in veste di protagonista, coreografie di Martina Ronca, allestimento e costumi Grandi Spettacoli, corpo di ballo e orchestra Compagnia Elena D’Angelo, direttrice Marcella Tessarin.

Con leggerezza la vicenda continua in quell’alternanza di musica, recitazione ed attualità che rende l’operetta un genere spensierato sempre molto gradito al pubblico.



Un grande cast e una prestigiosa orchestra, per due ore e quindici minuti d’arte e bellezza, intervallati da allestimenti imponenti, cambi di scena, costumi fatti a mano. Il tutto, rispettando con rigore gli stili dell’epoca.

La trama si snoda, fedele all’originale, tra tradimenti, ricatti, bugie. In un clima dove tutto è grave, ma all’improvviso, la gravità si dissolve in una risata, un bacio, un canto. In questo regno di fantasia “la situazione è sempre grave ma mai seria”.