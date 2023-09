Opera: Il Teatro Sociale debutta con Mozart

Il Teatro Sociale di Como inaugura la Stagione Notte 2023/24, intitolata GLEAM-X. Lo spazio sconosciuto e dedicata alla tematica dello spazio, inteso sia come luogo fisico sia come qualcosa di sconosciuto, ancora da esplorare e a cui aneliamo. Titolo scelto per quest’apertura è Die Zauberflöte di W.A.Mozart, coprodotto dai Teatri di OperaLombardia, insieme a Fondazione Teatro Verdi di Trieste e Opera Carolina, in scena al Teatro Sociale di Como per la prima serata d’inaugurazione il 28 settembre (con replica sabato 30), alle ore 20.00, recite precedute come ogni anno dalla Primagiovani Under30, il 26 settembre.



L'opera più enigmatica di Wolfgang Amadeus Mozart vede impegnato alla regia, scene e costumi Ivan Stefanutti, regista d’esperienza, che torna a firmare un allestimento per OperaLombardia dopo il successo de Il barbiere di Siviglia in versione “gothic” del 2021. In questo allestimento, Stefanutti si è ispirato all’immaginario de Le mille e una notte, con tonalità che richiamano il blu del cielo e sfumature che ricordano le stelle, in tema con la Stagione Notte. L’opera sarà eseguita in lingua tedesca, mentre i dialoghi, a cura di Stefano Simone Pintor, saranno in lingua italiana.



A guidare la compagnia ci sarà il M° James Meena, stimato direttore d’orchestra, che dirigerà l’opera nella tournée italiana e anche in alcune recite in programma all’Opera Carolina di Charlotte (USA) prossimamente. Faranno parte del cast vincitori e finalisti delle ultime edizioni del Concorso AsLiCo, come i vincitori del 2023, Pasquale Greco nel ruolo di Papageno e Nicole Wacker come La Regina della Notte, e le voci emergenti Lorenzo Martelli, che sarà Monostatos, e Aoxue Zhu la Terza dama.





PRIMAGIOVANI UNDER30

Come da tradizione, le recite saranno precedute dalla Primagiovani. In programma martedì 26 settembre alle ore 20.00, la serata è dedicata al pubblico Under30 e promette un'esperienza indimenticabile. Gli ospiti saranno accolti da un green carpet all'ingresso, anticipando una rappresentazione unica de Die Zauberflöte. I giochi interattivi e la cartomante aggiungeranno un tocco di magia all'atmosfera. Dopo lo spettacolo, l'afterparty nel foyer catturerà l'essenza delle atmosfere orientali dell'allestimento ispirato al mondo de "Le Mille e Una Notte". Il djset del duo Gemix fornirà la colonna sonora perfetta per la serata, accompagnata dai deliziosi cocktail a cura de Il Baretto di Moltrasio.

Ma questa non è solo una serata di divertimento, è anche un'opportunità per scoprire l'arte del bel canto e scoprire cosa può offrire il Teatro. In collaborazione con sei associazioni giovanili del territorio - Arcigay Como, Circolo Olmo, la Consulta Provinciale Studentesca, Fuorifuoco, Sefemm e We For The Planet - la serata promette di unire cultura e divertimento. L’evento sarà inoltre la prima occasione per conoscere i coprotagonisti della rassegna dell'Abbonamento Under30: ciascuna associazione ha infatti adottato uno spettacolo e organizzerà un evento esclusivo per i giovani abbonati.



ASPETTANDO… DIE ZAUBERFLÖTE

Il Teatro Sociale continua la rassegna di incontri di approfondimento dedicati all’opera, in programma alla domenica mattina in Sala Bianca.

Domenica 24 settembre, alle ore 11.00, ad ingresso libero, l’Aspettando… Die Zauberflöte vedrà protagonisti il regista Ivan Stefanutti e l’assistente Filippo Tadolini, dialogare con Stefano Lamon.

In breve

Teatro Sociale di Como

martedì, 26 settembre – ore 19.00 Primagiovani

giovedì, 28 settembre – ore 20.00 Inaugurazione Stagione

sabato, 30 settembre – ore 20.00 turno B

DIE ZAUBERFLÖTE