Olo Creative Farm porta il Circus of Light al Teatro Sociale

Il Teatro Sociale di Como da anni collabora con OLO creative farm, casa di produzione video specializzata in projection mapping, installazioni interattive e mostre multimediali, che ora giunge ad un importante traguardo.

Per celebrare i 18 anni di attività, iniziata a Como e poi sviluppatasi in Italia e all’estero, con collaborazioni con importanti band musicali e musei internazionali, OLO creative farm presenta, all'interno della Stagione Notte 2022/23 del Teatro Sociale di Como, Circus of Light, in programma per sabato 21 gennaio dalle ore 21.00: un percorso immersivo con video-installazioni artistiche che animeranno spazi solitamente non visitabili dal pubblico, rivelando i luoghi più misteriosi del teatro.





Per la prima volta verrà realizzato uno spettacolo di videomapping a 360° sui palchetti e sulla platea, facendo immergere gli spettatori in un viaggio di suoni, luci e colori. Circus of Light sarà anche un evento di live performance e dj-set, accompagnati da proiezioni, con la partecipazione straordinaria degli artisti internazionali che hanno collaborato nei 18 anni di attività dello studio creativo.



Per i più avventurosi, e solo su prenotazione, ci sarà inoltre l'eccezionale possibilità di dormire sul palco, cullati da una performance di “sound meditation”.



Tutto il ricavato sarà devoluto all’ONG ASPEm di Cantù che si occupa dal 1979 di cooperazione internazionale.

Biglietti limitati fino ad esaurimento posti.



Info

Dalle 21.00 alle 2.00 Visita mostra multimediale + videomapping show + aftershow with live and dj-set

Tickets earlybird 20€

Tickets 25€

Biglietti in vendita online su www.teatrosocialecomo.it e alla biglietteria del Teatro.

Dalle 21.00 alle 8.00 Visita mostra multimediale + videomapping show + aftershow with live and dj-set + Notte in Teatro, pernottamento sul palco + sound meditation + colazione.

Per acquistare il pacchetto serata+notte, posti limitati e prenotazione obbligatoria via mail a biglietteria@aslico.org oppure in biglietteria

Tickets earlybird 50€

Tickets 60€