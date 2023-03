Mummenschanz compie 50 anni, doppia magia la Teatro Sociale di Como

In collaborazione con MyNina Spettacoli, arriva al Teatro Sociale di Como, sabato 1 (ore 20.30) e domenica 2 aprile (ore 17.00), 50 Years, l’ultimo straordinario spettacolo di Mummenschanz, compagnia parigina in tournée per festeggiare 50 anni di grandi successi. Il pubblico verrà catapultato in un viaggio immaginario. La trasformazione diventa una forma d’arte nella quale il silenzio è un grande protagonista. L’ordinario diventa straordinario, gli oggetti della quotidianità si animano di prospettive inaspettate, infondendo loro nuova vita. Un programma senza parole ne? musica. Un itinerario fantastico e poetico che non ha bisogno di sottotitoli.



Sin dalla sua fondazione nel 1972 a Parigi, Mummenschanz sorprende la scena teatrale e il pubblico di tutto il mondo, rivelandosi il simbolo per eccellenza della commedia contemporanea delle maschere. Senza l’uso della parola, della musica, ne? della scenografia, i tre fondatori Andres Bossard, Floriana Frassetto, Bernie Schu?rch hanno conquistato il mondo intero con le loro storie esclusivamente visive.

Avvalendosi solo dei loro corpi, delle loro maschere inventate, delle loro visioni e dell’uso sapiente dello spazio nero come in una sorta di scatola magica, hanno dato vita a una nuova dimensione dell’arte di fare teatro.

Le tecniche di realizzazione delle maschere, la recitazione, il costante lavoro di ricerca di un linguaggio universale, hanno portato la compagnia in questi anni a superare ogni barriera geografica, linguistica e culturale, confermandosi a tutt’oggi come una delle compagnie più famose al mondo, lodata dalla critica e amata dal pubblico di ogni generazione. In 50 Years il pubblico verrà giocosamente preso per mano e accompagnato in un viaggio idilliaco, attraverso gli sketch più amati della storia della compagnia. Prenderanno vita sul palco, grazie alla maestria e all’ironia dei cinque attori, personaggi leggendari come: le maschere d’argilla, i volti realizzati con rotoli di carta igienica, non mancheranno i fragili giganti d’aria, l’uomo tubo e altre forme grottesche.

In scena anche numeri inediti popolati da forme estrose e personaggi bizzarri nel loro tipico stile.



50 Years e? un’appassionante avventura magica e familiare in un mondo senza confini, frutto della genialità e dell’inventiva. Anche dopo 50 anni di successi, Floriana Frassetto, la “Poetessa del Silenzio”, con i suoi “Musicisti”, non si ferma e continua a sorprendere con la stessa tenacia e curiosità del primo giorno riscoprendo gli oggetti della quotidianità da prospettive inaspettate e infondendo loro nuova vita. Con 50 Years, Mummenschanz non presenta solo una retrospettiva dei propri successi, ma si accinge anche a scrivere un nuovo capitolo della propria storia in quella lingua inimitabile e non verbale che la caratterizza. Un racconto giocoso, interattivo, poetico, scandito da piccoli sketch, rivolto a tutti, grandi e piccoli, e dove il divertimento, la dolcezza, la poesia e soprattutto la fantasia sono i veri protagonisti.