Il Milanese Imbruttito arriva a Como: Germano Lanzoni, di persona è un altro

Persona, mestiere e personaggio, o ruolo per i contesti aziendali. Sono queste le “tre impronte” che ciascuno di noi lascia sul proprio percorso, le “tre impronte” raccontate, con monologhi e canzoni, sulla quotidianità dell'uomo contemporaneo. Germano Lanzoni, giullare contemporaneo, noto come webstar irriverente, è uno dei maggiori stand up comedian, comico e cabarettista. Noto a tutti nel suo personaggio del Milanese Imbruttito, ha poi partecipato come protagonista del recente film Mollo tutto e apro un ciringuito. Germano Lamzoni sarà ospite dell'Officina della Musica di Como, domenica 20 novembre, per presentare il suo spettacolo: Di persona è un altro.

Grazie alla possibilità di personalizzare l’intervento e alla sua capacità interpretativa ironica, ogni evento diventa vero, unico e irripetibile. A sottolineare le atmosfere ed esaltare i colori di ogni quadro sono le musiche che lo accompagnano nel corso dello spettacolo. Si intravedono, tra le parole e le canzoni di Lanzoni, rimandi a Walter Valdi, Fo, Gaber, Jannacci, Paolo Rossi e al Derby Club.

Bio ufficiale

Germano Lanzoni è un giullare contemporaneo: attore, comico, docente, formatore e webstar irriverente di grande successo, founder di HBE - Humor Business Experience. Ambassador della comicità come strumento di conoscenza e di gestione efficace delle relazioni interpersonali, è cresciuto tra gli spazi off, teatri, locali di cabaret e centri sociali. Oggi lo chiamano "il comunicatore contemporaneo": mettendo al centro l’essere umano e lavorando sul costrutto di “ironia relazionale” e di “potenziale comico” insito in ogni persona, è professore aggiunto presso l'Università Bicocca e founder di HBE - Humor Business Experience, hub creativo che sperimenta l’utilizzo dell’umorismo quale forma di comunicazione funzionale all’intrattenimento, al business e al benessere.

Possibilità di cenare e bar con servizio al tavolo dalle 20:00 alle 21:00.

Prenotazione consigliata tramite messaggio whatsapp, indicando nome e cognome dei partecipanti, ai seguenti numeri:

Tel: 3517066922 - 3492803945