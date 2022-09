Lugano riparte dai Pink Floyd e Peppa Pig

Riuscite ad immaginare quanto il mondo, la musica, lo stile di vita possano mutare nell'arco di cinquant'anni? Pink Floyd History accompagna il pubblico in un viaggio che dura mezzo secolo rispettando la cronologia della discografia: dagli inizi con la sperimentazione psichedelica, passando per il successo della fase progressiva fino alle opere più recenti dei Pink Floyd. Le videoproiezioni ed i giochi di luce, curati nei minimi particolari, si sviluppano al proseguire dello show diventando progressivamente più complesse e coinvolgenti. Pink Floyd History non solo riproduce fedelmente le canzoni più iconiche della band che ha cambiato la storia della musica, bensì narra in un crescendo di emozioni la metamorfosi della band assieme alla nostra società.

Pink Floyd History

Time Machine - European Tour

16 Ottobre 2022 - Ore 20.00

Palazzo dei Congressi - Lugano

Qualcuno cantava che i sogni son desideri di felicità…ed è proprio così, tutti prima o poi nella vita sogniamo di realizzare qualcosa che ci renda felici. Ne sa qualcosa Mabilia, che da sempre desidera avere al suo fianco un uomo che la ami e la ricopra di denari e vizi. Questa volta, però, affinché il sogno si realizzi occorrerà l’aiuto dei genitori Teresa e Giovanni! Finalmente la fortuna entra nella vita della famiglia Colombo attraverso l’incontro con il figlio di una delle famiglie più potenti d’Italia. Mabilia è a un passo dalla realizzazione del sogno della sua vita, basterà solo che i genitori si fingano per poche ore ciò che non sono mai stati: ricchi e potenti! Sarà fingendosi imprenditori di fama e successo che la famiglia Colombo potrà conoscere i futuri consuoceri in una location inusuale e sorprendente come uno stadio di calcio. Ed è proprio in questa cornice che le due famiglie dovranno trovare un accordo: o realizzare i sogni monetari di una e i sogni di gloria e ricchezza dell’altra, oppure deludere i sogni economici di una per accrescere la dignità ed il rispetto dell’altra.

Cosa decideranno? Lo scoprirete in teatro assistendo al nuovissimo e scoppiettante spettacolo de I LEGNANESI.

I Legnanesi

In "Sogni"

Sabato 19 Novembre 2022 - Ore 20.00

Palexpo FEVI - Locarno

Torna finalmente a Teatro, il maialino più famoso della TV: Peppa Pig !! L’adorabile piccola Peppa Pig, della famosa serie TV Nickelodeon e Netflix, torna a teatro con tutte le sue amiche per una nuova avventura! Vivi la giornata più divertente con Peppa nel nuovissimo Family Show: “Peppa Pig Live! – La Gita in Spiaggia”. Oggi è il grande giorno! Peppa Pig sta andando in gita scolastica con l’intera classe. Con gli zaini addosso, il pranzo al sacco e Miss Rabbit al volante. Sarà un viaggio indimenticabile per l’intera classe! E tu ? Verrai in gita con con Peppa Pig e tutti i suoi amici ? Nuove canzoni, scenografie e tanto divertimento con: “Peppa Pig Live! – La Gita in Spiaggia” , uno spettacolo fantastico per tutta la famiglia!

Peppa Pig Live

Sabato 10 Dicembre 2022 - ore 15.00

Palazzo dei Congressi - Lugano

Dopo il successo di Alice nel Paese delle Meraviglie, torna la Compagnia delle Formiche con un musical per tutta la famiglia, che trasforma il celebre mito di re Artù in uno spettacolo emozionante e divertente. Un potente mago, una perfida fata e un regno conteso tra il bene e il male. Quando il giovane Artù sarà chiamato a diventare un grande uomo, la sua vita cambierà per sempre. Il destino lo trascinerà in un vortice d'amore, avventura e pericoli, e potrà contare soltanto sulla sua intelligenza, tagliente come una spada, e sul suo cuore, forte come la roccia. Lasciatevi trasportare dalle magie di Merlino in un mondo fantastico, popolato da animali parlanti e stravaganti personaggi che accompagneranno Artù e Ginevra in una storia d’amore senza tempo.

Nel 2016 lo spettacolo ha vinto il primo premio del concorso nazionale del musical originale “PrIMO”.

La Spada nella Roccia - Il Musical

Dal 27 al 28 Dicembre 2022 - Diversi orari

Sala Teatro LAC - Lugan

Dopo 11 anni di assenza dal palco torna a teatro Checco Zalone con un imperdibile nuovo spettacolo: “Amore + Iva” scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino. “Amore + Iva” è uno spettacolo totalmente inedito in cui musica, racconti, imitazioni e parodie saranno accompagnati dall’inconfondibile ironia di uno degli artisti più caleidoscopici e amati dal pubblico. L’artista barese tornerà sul palco undici anni dopo il “Resto Umile World Tour” e dopo aver battuto tutti i record della storia del cinema italiano.

Checco Zalone

In Amore + IVA

Mercoledì 25 Gennaio 2023 - Ore 20.30

Cornèr Arena - Lugano