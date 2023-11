La vita davanti a sé, Silvio Orlando apre la rassegna Prosa del Teatro Sociale di Como

Silvio Orlando, in un racconto di vite sgangherate che commuove, diverte e intenerisce, meravigliosamente accompagnato da quattro musicisti. Ultimi giorni per sottoscrivere l’Abbonamento Prosa. La Stagione Prosa del Teatro Sociale di Como si apre con un grande protagonista del panorama italiano. Silvio Orlando arriva a Como mercoledì 8 e giovedì 9 novembre, ore 20.30, con La vita davanti a sé.

Pubblicato nel 1975 e adattato per il cinema nel 1977, La vita davanti a sé di Romain Gary (1914-1980) è un romanzo commovente e ancora attualissimo, che racconta di vite sgangherate che vanno alla rovescia, ma anche di un’improbabile storia d’amore toccata dalla grazia.

Vincitore del celebre Premio Goncourt, (anche grazie a un escamotage dell’autore, che lo firmò con lo pseudonimo di Emile Ajar, avendo già vinto il Premio anni prima), il romanzo si è imposto subito come un paradigma della letteratura francese.

Gary narra la storia di Momò, un bimbo arabo di appena dieci anni, cittadino di quello splendido quartiere multietnico che è un cuore di Parigi, Belleville. Qui il giovane Momò incontra Madame Rosa, una anziana ex prostituta ebrea che tira avanti non solo gestendo un alberghino ma anche curando i fatali “incidenti sul lavoro” delle colleghe più giovani. Dall’incontro di queste due vite sbandate, di queste solitudini e diversità scaturirà un mondo nuovo…

A dare voce e corpo al piccolo Momò è nientemeno che Silvio Orlando, amatissimo protagonista delle scene italiane, che conduce il pubblico dentro le pagine del libro con leggerezza ed empatia, sino a diventare, con un miracolo tutto teatrale, quel bambino, assumerne lo sguardo e la vitalità. Ad accompagnarlo sul palcoscenico, quattro musicisti: Daniele Mutino (fisarmonica), Roberto Napoletano (percussioni), Luca Sbardella (clarinetto/sax) e Kaw Sissoko (kora/djembe).

Teatro Sociale di Como

mercoledì, 8 novembre – ore 20.30 Prosa turno A

giovedì, 9 novembre – ore 20.30 Prosa turno B

Silvio Orlando in LA VITA DAVANTI A SÉ

Silvio Orlando, protagonista, ha curato anche la regia e l’adattamento teatrale, spiegando che la funzione del teatro è quella di “raccontare storie emozionanti commoventi divertenti, chiamare per nome individui che ci appaiono massa indistinta e angosciante. Raccontare la storia di Momò e Madame Rosa nel loro disperato abbraccio contro tutto e tutti è necessario e utile. Le ultime parole del romanzo di Gary dovrebbero essere uno slogan e una bussola in questi anni dove la compassione rischia di diventare un lusso per pochi: BISOGNA VOLER BENE.”

ABBONAMENTO STAGIONE PROSA

È ancora possibile sottoscrivere l’abbonamento alla STAGIONE PROSA, che comprende 4 grandi spettacoli.

Dopo Silvio Orlando, si prosegue con Il Misantropo di Molière (18 e 19 dicembre) di Andrée Ruth Shammah, un’edizione fresca, ma il più rispettosa possibile del testo e delle sue intenzioni, ancora così vive. Protagonista Luca Micheletti, considerato fra i talenti più originali e multiformi della sua generazione.

Il 27 e 28 febbraio Gabriele Vacis porta Antigone e i suoi fratelli, mettendo in scena uno dei personaggi femminili più importanti della storia del teatro attraverso due tragedie Fenice di Euripide e Antigone di Socrate.

Paolo Genovese firma, invece, la sua prima regia teatrale portando in scena l’adattamento di Perfetti sconosciuti (4 e 5 marzo), il suo film del 2016 entrato nel 2019 nel Guinness dei primati come il film con più remake in assoluto nella storia del cinema, giunti a 18, nonché vincitore di numerosi premi. Protagonisti saranno Dino Abbrescia, Emmanuele Aita, Alice Bertini, Marco Bonini, Paolo Calabresi, Anna Ferzetti.