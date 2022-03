La Grande Fuga, The Pozzoli's Family dopo Lol riparte da Como

Reduce dalla seconda stagione di LoL - Chi Ride è Fuori e dopo il successo del tour d’esordio A-Live! Perché Sopravvivere ai Figli è una Cosa da Ridere!, che ha registrato il tutto esaurito nel 2019, The Pozzoli's Family annuncia le date primaverili del tour La Grande Fuga che, prodotto da Vivo Concerti e Show Reel Factory, in partenza il 5 maggio proprio da Como.

Gli spettacoli porteranno il duo in città sul palco del Teatro Sociale. Dai social network, che li hanno consacrati tra i più importanti family influencer in Italia, ai libri, agli spettacoli teatrali: The Pozzoli's Family - Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli e i due figli Giosuè e Olivia - racconta la loro vita quotidiana e trattano tematiche correlate al mondo della genitorialità con un tono assolutamente veritiero, ironico e irriverente, decisamente lontano dagli stereotipi della “famiglia perfetta”.

I biglietti per La Grande Fuga sono in vendita su www.vivoconcerti.com. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.