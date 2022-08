La donna delle stelle va in scena a Blevio

Lo spettacolo teatrale scritto e diretto dall’autore regista e dj comasco, Fabio Borghetti, foto sotto, interpretato dall’attrice varesina Elisa Baio, è un monologo che si sviluppa tra flusso di coscienza, teatro di narrazione e performance dinamica e racconta la storia di Valentina Tereshkova,la prima cosmonauta donna a varcare i confini del cielo per volare nello spazio.

Un primato che, oltre ad essere uno straordinario traguardo per l’umanità , assume un valore speciale nella conquista dell’emancipazione femminile e reca in sé un messaggio universale per la salvaguardia del nostro pianeta, che , visto dal cielo appare come una sfera di lucente blu. Tralasciando volutamente gli aspetti politici relativi alla guerra fredda (temi purtroppo tornati di estrema e drammatica attualità), “La Donna delle Stelle“ si concentra, invece, sull’aspetto più umano della vicenda, celebrando la protagonista dell’impresa spaziale e il significato più profondo di una conquista memorabile per l'intera umanità.

Valentina Tereškova è la prima donna a volare nello spazio. Il 16 giugno del 1963 la giovane cosmonauta sovietica passa alla storia per aver viaggiato oltre i confini dell’immaginabile. Tra sogni e paure lo spettacolo, ispirandosi ai fatti reali, offre una rilettura originale della leggendaria impresa spaziale, ripercorrendone idealmente le tappe e accendendo una luce sul profilo più umano della sua protagonista. La sua straordinaria vicenda è ancora oggi un punto di riferimento imprescindibile anche per quanto riguarda le tematiche di emancipazione femminile, abbattendo uno storico tabù



Nel 2023 si celebreranno i 60 anni di questo epocale traguardo



“Ringrazio il cielo, ringrazio le stelle, ringrazio di poter essere la prima, perché nessuna possa mai sentirsi seconda”

“LA DONNA DELLE STELLE”

• Con: Elisa Baio

• Regia: Fabio Borghetti

• Drammaturgia: Fabio Borghetti

• Produzione: Stazione Specchio

INFORMAZIONI

Sabato 20 agosto, ore 21

Sede della Società Femminile

Frazione Mezzovico , 8

Ingresso Libero con prenotazione al numero 338 9214878