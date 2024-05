Il Festival dei Cortili fa tappa a Como Borghi

Sabato 25 alle ore 21 si terrà nel cortile di via Viganò 2 a Como lo spettacolo Grandi numeri di e con Lorenzo Maragoni, per la seconda serata della rassegna Il Festival dei Cortili organizzata da TeatroGruppo Popolare. Dopo il sold out della prima serata con Rita Pelusio, il Festival apre le porte al nuovo spettacolo di Maragoni uno spettacolo di slam poetry, stand-up comedy e analisi dei dati personali. Lo spettacolo passando dal racconto al monologo affronta in modo acuto, divertente, poetico e intelligente, come la nostra vita sia quotidianamente immersa fino al collo nel flusso di algoritmi e i big data. La comprensione dei nostri comportamenti, delle nostre scelte e dei nostri gusti non è mai stata così profonda. In quello che è stato già chiamato il Secolo della solitudine, ci sentiamo visti, e capiti.

Accesso gratuito previa prenotazione qui.

La rassegna per le famiglie I Cortili dei Piccoli proseguirà invece Domenica 26 alle ore 16 nel cortile di via De Cristoforis 1-3-5-7 con lo spettacolo La bambola abbandonata, l’unico spettacolo scritto da Streheler per bambini e con i bambini. Scritto nel 1977 è ispirato al Cerchio di gesso del Caucaso di Brecht, a sua volta preso da un racconto popolare, ora messo in scena da TGP con i bambini frequentanti il corso.

Accesso gratuito previa prenotazione via email all’indirizzo info@teatrogruppopopolare.it

Il centro del margine. La città dei cortili 2.0 è il titolo generale del progetto che ha ricevuto il sostegno e il contributo da parte di Fondazione Cariplo nell’ambito del bando Sottocasa 2023, e prefigura l’intervento della popolazione di Como e Provincia nei cortili e nel quartiere di Como Borghi negli allestimenti teatrali che verranno effettuati nella stagione primaverile e estiva. Nel progetto sono previsti laboratori aperti gratuitamente alle varie fasce d’età e consistono nell’affiancare gli operatori teatrali nelle varie forme spettacolari, scenografiche, coreografiche, musicali, attorali.

I successivi spettacoli previsti nella rassegna sono il 2 giugno A occhi aperti con Salvatore Alfano e Olga Bini, l’8 giugno Arturo con Laura Nardinocchi e Niccolò Matcovich, il 14 giugno (S)legati con Mattia Fabris e Jacopo Bicocchi, il 22 giugno Il giardino dei ciliegi con TeatroGruppo Popolare. Tutti nel cortile di via Viganò 2 alle ore 21. Quelli dedicati ai bambini saranno invece domenica 16 giugno, Il cerchio di gesso del Caucaso e domenica 30 giugno La crociata dei bambini, alle ore 16 nel cortile di via De Cristoforis 1-3-5-7.

Informazioni info@teatrogruppopopolare.it

In caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno presso la Piccola Accademia di via Castellini 7 a Como.