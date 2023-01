Gli altri, gli haters, chi sono? Indagine sui nuovissimi mostri

In scena il 19 gennaio lo spettacolo di e con Nicola Borghesi che affronta la cattiveria attuale che si aggira sui social, attraverso questi “nuovi mostri” definiti haters, gli odiatori di professione.

Riprende con il nuovo anno anche la rassegna Prosa Off: giovedì 19 gennaio, alle ore 20.30, al Teatro Sociale di Como la giovane compagnia bolognese Kepler-452 porterà Gli altri. Indagine sui nuovissimi mostri, spettacolo scritto e diretto da Nicola Borghesi (con Riccardo Tabilio) e unico protagonista in scena.



Tipicamente nella società odierna sono percepiti come “altri” gli stranieri, senzatetto, persone LGBT+… che non devono essere considerati una minaccia, perché collocare le diversità in facili categorie è tossico e pericoloso. Nel frattempo, tuttavia, va consolidandosi un’altra specie di Altri. La parola con cui ci si è abituati a chiamarli ha il sapore di un mestiere: gli Hater. Odiatori di professione. I loro profili hanno un aspetto straniante: persone comuni che, tra foto di vacanze e di animali, alimentano roghi virtuali. Chi sono, dunque questi altri Altri?

Questa Indagine sui nuovissimi mostri si propone di contattarli e di tentare un dialogo all’apparenza impossibile: in un reportage teatrale che è anche una performance video-acustica condotta dal vivo e online verrà raccontata quest’impresa e i suoi esiti.

“Gli Altri. Indagine sui nuovissimi mostri – raccontano gli autori – è in fondo, soprattutto, un tremendo desiderio di uscire dal nostro isolamento e cercare di incontrare quella parte del Paese che ci siamo ostinati a considerare minoritaria, inimmaginabile e che oggi si sta mostrando in tutta la propria potenza”.

Lo spettacolo, procedendo tra immagini, racconto, ironica chiacchierata con il pubblico e analisi storiche, riflette su questo grande fenomeno dei giorni nostri in questo mondo digitale.

Teatro Sociale di Como

giovedì, 19 gennaio – ore 20.30

GLI ALTRI. INDAGINE SUI NUOVISSIMI MOSTRI