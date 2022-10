Halloween al Teatro Sociale: Edgar Allan Poe e dj set under 30

Il Teatro Sociale festeggia Halloween con il racconto tetro del Maestro della letteratura dell’orrore, Edgar Allan Poe. A seguire, un dj set dedicato solo agli under 30. Fino al 31 ottobre sarà possibile acquistare l’abbonamento Under30.

Teatro Sociale di Como

lunedì, 31 ottobre – ore 20.30

Halloween a teatro

Il gatto nero

In tema horror, il Teatro Sociale ospita per la serata di Halloween, lunedì 31 ottobre alle ore 20.30, Il gatto nero, racconto-concerto con le musiche di Danilo Comitini, in scena l’attrice Camilla Berardi e il percussionista Gianmaria Tombari.

Il gatto nero è un racconto breve di genere horror che fa parte dei Racconti dell'incubo e del terrore, scritti e pubblicati nel 1845 da Edgar Allan Poe (1809-1849), scrittore statunitense tra i più influenti e iniziatore del racconto poliziesco, della lettura dell'orrore e del giallo psicologico. Danilo Comitini sceglie il melologo – genere dalle storiche radici con il quale la recitazione si veste di musica – per dar voce al racconto The black cat nato dalla penna del maestro dell’orrore.



Il protagonista e assassino si racconta in prima persona: uomo per bene e amante degli animali che aveva creato un legame speciale con il suo gatto nero. Il racconto narra di come la vita, le abitudini e il carattere del protagonista cambieranno. Tutto ciò avrà ripercussioni importanti per il futuro di tutti i protagonisti.



Attraverso lo sconfinato mondo sonoro degli strumenti a percussione la musica perde le proprie vesti estetiche di melodia, armonia e forma, ritrovando la propria anima primitiva fino a divenire puro suono e colore, in funzione unicamente del suono e significato della parola.

Grazie alle loro ricchissime qualità timbriche, le percussioni, abbracciando una vasta gamma di sfumature timbriche, ci offriranno sonorità dalle più morbide a quelle più aguzze, per intraprendere insieme al lettore il folle viaggio nella tortuosa mente dell’uomo.

Il gatto nero, racconto fra i più celebri della produzione di Edgar Allan Poe, sarà una discesa negli inferi della follia umana, una rapida immersione nelle atmosfere più cupe che il maestro del noir e del brivido ha saputo disegnare con la sua ineffabile penna.



Gli spettatori potranno venire travestiti e truccati in tema Halloween e il travestimento più originale e terrificante potrà vincere 2 biglietti per uno spettacolo della Stagione Notte.



HALLOWEEN PARTY

Tutti i ragazzi Under30 potranno continuare in teatro la serata più paurosa dell’anno. Dopo lo spettacolo, è organizzato in esclusiva per loro l’after party in collaborazione con SeFemm, con dj set a cura di Dj Wilson e drink serviti dal Baretto di Moltrasio.



ABBONAMENTO UNDER30

Per i giovani dai 18 ai 30 anni il Teatro ha creato l’Abbonamento Under30, selezionando 6 spettacoli di diversi generi – a soli 60€ – ciascuno legato a serate create ad hoc, come giochi, aftershow, aperitivi, approfondimenti, ecc., in collaborazione con SeFemm, ComoPride e WeRoof.

Prima serata sarà appunto Il gatto nero e per gli abbonati Under30, oltre ad aver incluso l’afterparty, ci sarà in esclusiva un aperitivo con giochi e quiz.

Ecco gli spettacoli in abbonamento:

• Concerti – Il gatto nero – Halloween a Teatro 31/10

• Danza – Don Juan 4/11

• Serata Queer – Transmettere 30/11

• Prosa off – Gli Altri. Indagine sui nuovissimi Mostri 19/1

• Prosa off – Pierluca Mariti @piuttosto_che in Ho fatto il Classico 27/1

• Concertistica – Enrico Melozzi e Orchestra Notturna Clandestina 9/3

DOLCETTO O SCHERZETTO? SIPARIO KIDS PER I PIÙ PICCOLI

Il Teatro Sociale di Como non si dimentica dei suoi piccoli spettatori e per la giornata di halloween ha organizzato SIPARIO KIDS Speciale Halloween, tre visite guidate in Teatro per famiglie, accompagnati dalla Strega del teatro, tutte già SOLD OUT!

