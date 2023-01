Giovani cantanti lirici, ecco chi sono i vincitori del concorso Aslico

Si è appena concluso il 74° Concorso AsLiCo per giovani cantanti lirici, a cui hanno partecipato 17 cantanti, otto per la sezione A e nove per la sezione emergenti, selezionati tra gli 86 cantanti giunti alle fasi eliminatorie.

La giuria, presieduta per la decima volta da Dominique Meyer, Sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano, e composta da Fabrizio Maria Carminati Direttore Artistico Teatro Massimo Bellini (Catania), Andrea Cigni Sovrintendente e Direttore Artistico Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli (Cremona), Katrin König Casting Director Salzburger Landestheater (Salisburgo), Giovanna Lomazzi Casting Manager Teatro Sociale – AsLiCo (Como), James Meena Direttore Artistico Opera Carolina (Charlotte - NC), Fortunato Ortombina Sovrintendente e Direttore Artistico, Fondazione Teatro La Fenice (Venezia), Frédéric Roels Direttore Opéra Grand (Avignone), Giovanni Vegeto Direttore Generale Teatro Sociale – AsLiCo (Como), ha scelto i seguenti vincitori:

Vincitori per ruolo

Pasquale Greco

Italia, 26 anni

Papageno



Xhieldo Hyseni

Albania, 27 anni

Sarastro



Alessia Panza

Italia, 24 anni

Luisa



Nicole Wacker

Svizzera, 27 anni

Königin der Nacht

Vincitori voci emergenti

Lorenzo Martelli

Italia, 24 anni

Voci Emergenti



Yurii Strakhov

Ucraina, 20 anni

Voci Emergenti



Aoxue Zhu

Cina, 28 anni

Voci Emergenti



Il Premio del pubblico è andato alla voce emergente Lorenzo Martelli.

Sono stati invece giudicate idonee Letizia Bertoldi, che si era presentata per il ruolo di Königin der Nacht, e Caterina Meldolesi, presentatasi per il ruolo di Luisa.



Alla premiazione ha partecipato Enrico Colombo, Assessore alla Cultura del Comune di Como, e Claudio Bocchietti, Presidente della Società dei Palchettisti.



La manifestazione si svolge d’intesa con il circuito di Opera Lombardia (Teatro Grande di Brescia, dal Teatro Ponchielli di Cremona, dal Teatro Donizetti di Bergamo, dal Teatro Sociale di Como AsLiCo e dal Teatro Fraschini di Pavia) e la Fondazione Teatro alla Scala di Milano, con il patrocinio del Ministero della Cultura e Regione Lombardia, con il sostegno di Fondazione Cariplo, in sinergia con il Comune di Como e la Società dei Palchettisti.