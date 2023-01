Stand up comedy allo Spazio Gloria con Giorgio Montanini

Giorgio Montanini, irriverente satiro-comico, porta in scena a Como "Lo Spettacolo Nuovo". L'appuntamento è per il 27 gennaio 2023 allo Spazio Gloria alle ore 21. E' il primo evento della nova stagione di stand-up comedy organizzata e presentata da Arci Xanadù, Teatro Gruppo Popolare e Fridays For Future. Prezzo del biglietto è 18 euro (posto unico) acquistabile sulla piattaforma diyticket.it.

Dopo lo spettacolo ci sarà un DJ Set organic grove altrettanto tagliente a cura di Dj Koorl-Ash.