Dal cult movie hollywoodiano al musical teatrale: Ghost arriva al Sociale di Como

Annullato a causa della pandemia nel 2020, arriva a Como Ghost Il Musical, fedele trasposizione teatrale del celebre film, con la regia e scenografia di Federico Bellone. Il tanto atteso musical in programma già nel 2020, arriva finalmente al Teatro Sociale di Como mercoledì 30 marzo alle ore 20.30: Ghost Il Musical è un’appassionante storia d’amore capace ancora oggi di far sognare intere generazioni.

Romanticismo, thriller e commedia per un musical senza tempo che commuove sulle note della bellissima colonna sonora creata da Dave Stewart e Glen Ballard, dove non manca l’indimenticabile brano Unchained Melody dei The Righteous Brothers. Trasposizione fedele del cult-movie della Paramount, film vincitore di un Golden Globe per la miglior attrice non protagonista (Whoopy Goldberg) e per la miglior sceneggiatura, tra i maggiori successi del cinema di tutti i tempi, e? riscritto per il palcoscenico dallo stesso sceneggiatore, Bruce Joel Rubin.

Molly, Sam e la travolgente sensitiva Oda Mae Brown lasceranno il pubblico senza fiato in questa nuova versione italiana. La forza di Ghost Il Musical è soprattutto nella storia. Sono gli archetipi dell’amore che non può ritornare alla fisicità terrena a generare nel pubblico fascino e inquietudine.

La regia e la scenografia sono di Federico Bellone, firma internazionale che ha contribuito al trionfo in Italia di grandi musical: Mary Poppins, Fame, West Side Story, The Bodyguard- Guardia del corpo, Dirty Dancing, Newsies, A qualcuno piace caldo. La regia associata e la coreografia sono di Chiara Vecchi. Il disegno luci è di Valerio Tiberi, light designer che ha lavorato nelle più note produzioni internazionali di musical e di opera lirica.



Gli effetti speciali, con il fantasma di Sam e degli altri personaggi che prendono forma entrando e uscendo dai corpi o passando attraverso le porte, nascono dalla brillante mano di Paolo Carta. Un mago dell’illusionismo capace di sorprendere lo spettatore più che con la tecnologia con trucchi da vecchio artigiano dell’inganno.

La grande spettacolarità degli effetti speciali è una delle caratteristiche principali sia del film sia del musical. “In un musical come Ghost - spiega Paolo Carta - è facile immaginare come alcuni effetti possano fare la differenza. Vedere il protagonista passare attraverso la porta come un fantasma, l'anima di un defunto entrare improvvisamente nel corpo della medium, oggetti che si muovono inspiegabilmente fa sì che il pubblico dimentichi di essere in presenza di una finzione scenica”.

La colonna sonora pop-rock, arrangiata da due big della musica internazionale, Dave Stewart, ex componente degli Eurythmics, e Glen Ballard, tra gli autori della musicista canadese Alanis Morissette, fa da sfondo a un racconto senza tempo.

Un musical sensoriale e fantasy dove ogni accadimento nasconde un mistero apparentemente inspiegabile.

Ghost Il Musical

L’Amore. Per sempre

Musiche e libretto Dave Stewart e Glen Ballard

Libretto e testi Bruce Joel Rubin

Traduzione e adattamento liriche Franco Travaglio

Sam Mirko Ranù

Molly Giulia Sol

Oda Mae Gloria Enchill

Carl Giuseppe Verzicco

Regia e scenografia Federico Bellone

Regia associata e coreografia Chiara Vecchi

Effetti speciali Paolo Carta

Disegno luci Valerio Tiberi

Produzione Alveare Produzioni