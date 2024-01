Francesco Cicchella, a Lugano è un Bis di comicità, musica e imitazioni

Il 17 gennaio Francesco Cicchella, artista poliedrico che spazia con estro tra comicità, musica e imitazioni, salirà sul palco del Palazzo dei Congressi di Lugano con il suo spettacolo BiS!.

In questo one man show, prodotto da Top Agency e distribuito e organizzato in collaborazione con Ventidieci e MyNina Spettacoli, Francesco Cicchella si gioca tutte le sue carte: ritroveremo i suoi cavalli di battaglia (come le parodie dei cantanti Ultimo, Achille Lauro, Massimo Ranieri) e performance completamente inedite. La comicità si sposa con la musica, come da sempre nello stile del giovane showman, per dare vita ad uno spettacolo ricco di emozioni e risate. Sul palco, oltre all’artista partenopeo (che firma anche la regia), troviamo la sua fedele spalla Vincenzo De Honestis, la band diretta dal maestro Paco Ruggiero e due ballerine, che impreziosiscono lo show con le coreografie di Margherita Siesto. Lo spettacolo è scritto da Francesco Cicchella, Gennaro Scarpato e Vincenzo De Honestis.

I biglietti per la data dello spettacolo BiS! al Palazzo dei Congressi di Lugano, sono in vendita su TicketCorner.ch.

La band e le ballerine

Paco Ruggiero - Pi­anoforte/Tastiere

Sebastiano Esposito – Chitarre

Umberto Lepore - Basso Elettr­ico/Contrabbasso

El­io Severino - Batter­ia

Emilio Silva Bed­mar - Sax/Flauto

Naomi Buonomo

Giusy Chianese