Il Festival Como Città della Musica debutto con quattro giorni di Turandot

Giunge alla diciassettesima edizione il Festival Como Città della Musica, sempre diretto e organizzato dal Teatro Sociale di Como-AsLiCo, in collaborazione con la Società dei Palchettisti e con il contributo del Comune di Como, con l’idea condivisa che la cultura abbia un ruolo fondamentale per lo sviluppo della città, sia nei confronti dei cittadini che dei turisti.

Il titolo di quest’anno è, come da tradizione, tratto dall’opera partecipativa del Teatro Sociale che inaugurerà il Festival: Dilegua, o notte! sono infatti le parole di Calaf durante il Nessun dorma. In occasione delle celebrazioni per il centenario della morte del compositore, Turandot di Giacomo Puccini è infatti l’opera scelta per 200.Com Un progetto per la città.

L’opera andrà in scena all’Arena del Teatro Sociale di Como giovedì 27, sabato 29 giugno e lunedì 1 luglio alle ore 21.30.

A curare la regia sarà Valentina Carrasco, affermata regista argentina al suo primo lavoro con AsLiCo, che ha appena debuttato con grande successo al Regio di Torino con il nuovo allestimento La fanciulla del West di Puccini e vincitrice lo scorso anno del premio Abbiati della critica musicale per La favorite di Donizetti. Al suo fianco firmerà le scene e i costumi Mauro Tinti, che il pubblico ha già avuto modo di conoscere nel Nabucco di Jacopo Spirei nell’Arena del Sociale nel 2017.

Accanto alla regista, l’altra figura fondamentale è il direttore d’orchestra: a dirigere Turandot sarà il M° Jacopo Brusa, visto a dicembre durante la Stagione d’Opera alla direzione del Don Carlo di Verdi. Insieme al team creativo e ai cantanti professionisti, ovviamente non mancherà il Coro 200.Com con più di 200 cantori amatoriali, cuore del progetto partecipativo di AsLiCo, diretti dal M° Massimo Fiocchi Malaspina. Come per la Stagione Notte, le recite dell’opera saranno precedute dalla PrimaGiovani, un’anteprima, martedì 25 giugno, riservata agli under30.

Ampio spazio poi alla danza, al musical, e alla musica, dal jazz al cantautorato. L’arena cambierà conformazione per accogliere una visione frontale del palcoscenico, allestimento davanti alla facciata meridionale del Teatro.

Tutto il programma

martedì, 25 giugno – ore 21.30 PRIMAGIOVANI UNDER30

giovedì 27, sabato 29 giugno e lunedì 1 luglio 2024 – ore 21.30

TURANDOT

200.Com Un progetto per la città – X edizione

Musica di Giacomo Puccini. Libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni.

Turandot Hanying Tso

Altoum Davide Capitanio

Timur Baopeng Wang

Calaf Max Jota

Liù Alessia Merepeza

Ping Junyeok Park

Pang Raffaele Feo

Pong Lorenzo Martelli

Un Mandarino Francesco La Gattuta

Direttore Jacopo Brusa

Regia e luci Valentina Carrasco

Scene e costumi Mauro Tinti

Maestro del coro Massimo Fiocchi Malaspina

Altri maestri del coro Davide Dell’Oca, Eric Foster, Arianna Lodi, Cristina Merlini

Orchestra 1813 Coro 200.Com

Coro di voci bianche del Teatro Sociale Produzione Teatro Sociale di Como AsLiCo Nuovo allestimento

In occasione delle celebrazioni per il centenario della morte del compositore