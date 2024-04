Quasi una serata: da Ethan Coen agli artisti comaschi, Stefano Annoni, Paui Galli, Davide Marranchelli e Simone Severgnini

Il 18 aprile Quasi una serata di Ethan Coen porta in scena un gruppo di comaschi molto conosciuti al pubblico: Stefano Annoni, Paui Galli, Davide Marranchelli e Simone Severgnini. Lo spettacolo è una riflessione irriverente sul rapporto tra l'essere umano e il mistero dell'esistenza. Incontro con il cast a Cernobbio l’8 aprile. Giovedì 18 aprile alle ore 20.30 arriva al Teatro Sociale di Como la prima produzione italiana del testo di Ethan Coen, Quasi una serata. A metterlo in scena artisti comaschi molto conosciuti e apprezzati dal pubblico del Sociale: gli attori Stefano Annoni, Paui Galli e Simone Severgnini, con Davide Marranchelli nel doppio ruolo di attore e regista.



Uno spettacolo geniale e irriverente; la prima di questo grande cineasta a teatro; uno spunto di riflessione sul rapporto tra l’umano e il grande mistero dell’esistenza. Dalla penna di Ethan Coen (autore e regista per il cinema insieme al fratello Joel) nascono situazioni esilaranti e surreali, dove è il divino a essere a nostra immagine e somiglianza, e non viceversa. “Coen in questi testi, con un bellissimo respiro, unisce le grandi tematiche del suo cinema alla sua ironia, alla conoscenza della macchina teatrale. – spiega Stefano Annoni – Una drammaturgia moderna, fatta di dialoghi che risuonano dentro di noi che siamo cresciuti con i loro ?lm e che molto spesso è a questo tipo di storie e di ironia a cui aspiriamo; penso ai Coen, a Tarantino, ad Allen...”.



Tra teatro dell’assurdo e ironia tipica della sua opera, alle situazioni evocate dai tre atti unici in cui si suddivide il testo, la scelta registica è stata quella di aggiungere un’ulteriore scatola teatrale, in cui si muovono gli attori quasi surrealmente costretti, oltre che ai propri ruoli, al loro ruolo di artisti; che devono “muovere” il pubblico, per provare a trasformare quella che altrimenti sarebbe quasi una serata in una serata memorabile.



“Un progetto che mette insieme un gruppo di attori di Como. Rimettersi in gioco ogni volta, con persone diverse… conoscersi, capirsi, intendersi, accordarsi, collaudare, testare il gruppo. – racconta Simone Severgnini – In inglese “recitare” si dice “to play” che da noi si traduce con “giocare”, e trovare dei nuovi compagni di gioco non è facile. A noi è andata bene, ci siamo trovati. La diversità diventa così il valore fondante di un cast artistico alla prima volta insieme che si cimenta con un testo mai allestito in Italia. Per regalarvi quella che speriamo possa essere almeno «quasi una serata»”



“Ci siamo presi del tempo, soprattutto all’inizio, per capire a quale domanda si voleva rispondere mettendo in scena questo testo. Ne abbiamo trovate. – dice Paui Galli – E poi il cerchio si è chiuso, perché la risposta a tutto stava lì. QUASI una serata. Mica una intera.”



Como-Cernobbio A/R: Aspettando… Quasi una serata. Chiacchiere con il cast

Il Sociale ritorna a Villa Bernasconi di Cernobbio, grazie al progetto “Como – Cernobbio A/R”, in cui il Teatro Sociale di Como e il Comune di Cernobbio organizzano insieme incontri e laboratori ad ingresso libero in Villa, legati alla programmazione della Stagione Notte.

In occasione dello spettacolo Quasi una serata in programma in Teatro il 18 aprile, a Villa Bernasconi lunedì 8 aprile, alle ore 18.30, è organizzato un incontro con Davide Marranchelli, regista e attore dello spettacolo, che, insieme al cast, racconterà al pubblico questa pièce di Ethan Coen, geniale e irriverente, uno spunto di riflessione sul rapporto tra l’umano e il grande mistero dell’esistenza.

Ingresso gratuito con prenotazione su www.villabernasconi.eu a partire dal 2 aprile, posti limitati.

I partecipanti prima dell’incontro potranno visitare gratuitamente la Villa e avranno anche la possibilità di acquistare in loco biglietti scontati per lo spettacolo del 18 aprile.