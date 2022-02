Drusilla Foer, dal palco di Sanremo al Teatro Sociale

Nuovo colpo di Gianpiero Canino di MyNina Spettacoli che si aggiudica per il Teatro Sociale di Como la chiusura del tour di Drusilla Foer, l'artista che ha conquistato il palco dell'ultima edizione da record del Festival di Sanremo. L'ultima tappa di Eleganzissima si terrà sul palco di piazza Verdi il prossimo 3 aprile: “Siamo felicissimi e onorati di chiudere questa fortunata stagione in un teatro prestigioso e bellissimo come il Sociale di Como”. Questo il commento dello staff.

Il recital scritto e interpretato da Drusilla Foer, in una nuova versione aggiornata, prosegue il suo viaggio raccontando gli aneddoti tratti dalla vita straordinaria di Madame Foer, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile. In “Eleganzissima”, essenziali al racconto biografico sono le canzoni, che Drusilla interpreta dal vivo accompagnata dai suoi musicisti.

Il recital, ricco di musica, svela un po' di lei: familiare per i suoi racconti così confidenziali e unica, per quanto quei ricordi sono eccezionali e solo suoi. Il pubblico si trova coinvolto in un viaggio nella realtà così poco ordinaria di un personaggio realmente straordinario, in un'alternanza di momenti che strappano la risata e altri dall'intensità commovente.

La produzione è della Best Sound di Franco Godi, compositore per la pubblicità, per la tv e per il cinema fin dagli anni '60, nonchè scopritore e artefice dell'hip hop di successo in Italia dagli anni 90 a oggi .

Drusilla Foer, cantante, attrice e autrice, è da tempo un'icona di stile. Personaggio irriverente e antiborghese, si presta spesso a sostegno di cause sociali importanti. Posa per fotografi, stilisti e artisti di prestigio internazionale. Frequenta con successo televisione e cinema, diventando in breve una star di culto anche sul web.

Biglietti in vendita a partire da mercoledì 9 febbraio

dalle ore 10.00 su teatrosocialecomo.it

e dalle 16.00 presso la biglietteria del Teatro Sociale

biglietti a partire da 31.00 €