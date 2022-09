Il dono a Samhain, performance teatrale per Orticolario

Sabato 1 ottobre alle ore 17.30, nell’ambito della manifestazione Groncioli di fiaba organizzata da Orticolario, si terrà la breve pièce teatrale Il dono a Samhain, con TeatroGruppo Popolare. Nello spazio di Villa Erba tra le varie esposizioni e avvenimenti dedicati dall’organizzazione al paesaggio e alla natura la Compagnia comasca presenta per Oro di Scozia una fiaba particolare, dall’atmosfera celtica, che si muove fra antiche tradizioni e leggende, in uno spettacolo che simbolicamente mette in scena l'antica festa di Samhain e la storia delle Selkie, magiche creature marine delle terre di Scozia, Irlanda, Norvegia e Islanda. L'estate offre doni all'inverno, affinché ci sia nutrimento e sostegno durante la stagione fredda: il fuoco è calore per le case, le mele sostentamento per il corpo, il racconto per il cuore; auspicio che la stagione vecchia lascia concretare nelle mani della stagione a venire, evidente simbolo generazionale in cui chi ha vissuto e acquisito esperienza la consegna nelle mani di chi dovrà anche attraverso di questa costruire il nuovo. Lo spettacolo ha la regia di Olga Bini e vede come interpreti vari attori della Compagnia. La visione è gratuita una volta fatto l’ingresso alla manifestazione.