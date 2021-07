La dolce vita di Fellini va in scena a Villa Olmo

Il Balletto di Siena prende ispirazione dal magico, onirico mondo di Federico Fellini, per rendere omaggio alla sua cinematografia e celebrarne il genio creativo. Sulle musiche di Nino Rota e Nicola Piovani, appaiono in scena personaggi straordinari, e si evocano storie che hanno reso immortale il cinema italiano. A far da filo conduttore al racconto, i personaggi principali de La Strada, nei quali Giulietta Masina, moglie e musa del regista riminese, affermò di rivedere la vita di Fellini. Tra le atmosfere di questo capolavoro, fanno capolino altri grandi film felliniani, da Amarcord a I Vitelloni fino all'iconico La dolce vita. La marcia di 8 e 1/2 non può mancare in questo viaggio nell'immaginario di uno dei più acclamati registi italiani di sempre.

Grazie alla collaborazione con coreografi di talento, e alla ricerca drammaturgica e coreografica del Maestro Marco Batti, fondatore del gruppo, negli anni il Balletto di Siena si è andato creando un repertorio riconoscibile e di successo, rappresentato in Italia e all’estero, alternando produzioni classiche e nuovi spettacoli dal linguaggio prettamente contemporaneo.

mercoledì, 11 agosto 2021 – ore 21.00

FELLINI. La dolce vita di Federico

con Balletto di Siena

Regia e coreografia Marco Batti

Musiche Nino Rota, Nicola Piovani, Max Richter

Luci Claudia Tabbi

Costumi Atelier Retrò

Produzione Live Arts Management