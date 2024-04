Daniele Finzi Pasca è un clown che accompagna il pubblico nel mondo dell’immaginazione, dello stupore e della magia

Chiude la stagione di Prosa del Teatro Sociale di Como, un famoso artista a livello internazionale: venerdì 3 maggio alle ore 20.30 Daniele Finzi Pasca sarà protagonista di Icaro, di cui è anche autore e regista, accompagnato dalle musiche di Maria Bonzanigo, produzione Compagnia Finzi Pasca.

Uno spettacolo in cui si parla di speranza dando vita a un antieroe, fatto della stessa sostanza di ognuno di noi.



Opera emblematica di Daniele Finzi Pasca, questo spettacolo pensato per un singolo spettatore ha celebrato il suo trentesimo anniversario nel 2021.

Soltanto una sola, privilegiata persona del pubblico, scelta a caso da Daniele, è completamente coinvolta sulla scena, mentre gli altri diventano una sorta di “voyeur”.

Scritto nel 1989, dl debutto a Milano nel 1991, Daniele Finzi Pasca ha interpretato questo spettacolo oltre 800 volte, in sei diverse lingue, francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco, in tutto il mondo, fermandosi in ben 24 nazioni e 130 città: Argentina, Austria, Belgio, Bolivia, Brasile, Canada, Cile, Costa Rica, Francia, Gerogia, Germania, Inghiltera, Italia, Messico, Panama, Paraguay, Perù, Puerto Rico, Russia, Spagna, Svizzera, Ungheria, Uruguay e USA.

Nel 1994 Icaro riceve il Premio Florencio quale “Migliore spettacolo straniero” in Uruguay e nel 2009 Icaro riceve il Montréal English Critics Circle Award (MECCA) come “Migliore spettacolo straniero”.



“Io preparo i miei spettacoli come fossero storie che devono essere raccontate guardando il pubblico negli occhi. – racconta Finzi Pasca – In Icaro, volevo parlare di speranza dando vita a un antieroe, fatto della stessa sostanza di ognuno di noi.”

La poetica peculiare della Compagnia Finzi Pasca prende forma dai concetti di Teatro della Carezza e di Gesto Invisibile. Sviluppati nel corso di 40 anni di esperienza, questi concetti hanno consolidato un’estetica unica e un personalissimo stile di creazione e di produzione, nonché una filosofia di allenamento per l’attore, l’acrobata, il musicista, il danzatore e il tecnico: un modo di abitare lo spazio. Teatro, danza, acrobazia, circo, opera, documentari: tutto confluisce nella Compagnia Finzi Pasca.